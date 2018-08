Zákaz zahalování tváře na veřejnosti navrhne SPD i lidovci. Babiš to považuje za správné

Praha Zákaz zahalování tváře na veřejnosti se může objevit i v Česku. Od 1. srpna toto nařízení platí v Dánsku. Pro podobný zákaz se vyjádřili zástupci KDU-ČSL i SPD. Premiéra Andrej Babiš zákon také považuje za správnou myšlenku. Potřebu podobného zákona naopak nevidí například Miroslav Kalousek (TOP09) nebo poslanci za ODS. Informoval o tom ve středu server iDnes.cz.

„Myslím, že by bylo dobré, kdyby i v České republice existoval podobný zákon. Jsme připraveni zhruba do půl roku podobný návrh předložit,“ řekl iDnes.cz šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek, který vysvětlil, že nové technologie potřebují k identifikaci vidět tvář například v případě teroristických útoků. „S tímhle krokem souhlasím, je to otázka bezpečnosti,“ uvedl Bartošek.



Pro podobný zákon by byl i předseda SPD Tomio Okamura. „My už to připravujeme přibližně dva měsíce. Nechali jsme si zanalyzovat legislativní stav v dalších zemích, teď jsem požádal ještě do toho zapracovat ten dánský model a máme v plánu to předložit během podzimu,“ popsal pro iDnes.cz Okamura.

I podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je zákon správnou myšlenkou. „Samozřejmě, my nejsem zvyklí se zahalovat,“ uvedl Babiš pro iDnes.cz. Potvrdil také, aniž by věděl, že se podobnou věc chystají navrhnout lidovci i SPD, že vláda by takový zákon mohla navrhnout.

„Budeme se o tom určitě v rámci vládní koalice bavit. Jsem pro, aby zákaz zahalování obličeje na veřejnosti platil i v České republice,“ postavil se za myšlenku i lídr ČSSD Jan Hamáček.

Předseda opozičního hnutí STAN Petr Gazdík pro iDnes.cz uvedl, že ačkoliv by sám podobný zákon nenavrhl, mohl by ho podpořit. „Asi bych pro takový zákon ruku zvedl, i když si uvědomuji, že toto je na hraně mého přesvědčení o tom, jak má fungovat liberální stát. Navrhovat jej nebudu, myslím, že přesně toto je zákon, který by měla předložit vláda po diskusi se všemi parlamentními stranami,“ uvedl Gazdík.

Proti jsou například poslanci z ODS

Proti takovému zákonu by byla například ODS. „Oprošťuji se od náboženských symbolů. Pro policii v případě, že někdo někoho zbije v metru nebo napadne na ulici, tak je ztížena jeho identifikace, když má zahalenou tvář. Teď si ale skutečně nemyslím, že by to v České republice byla norma, která by se měla akutně předkládat do Poslanecké sněmovny,“ řekla pro iDnes.cz poslankyně ODS Jana Černochová. Také připomněla, že na demonstracích platí zákaz zahalování již nyní.

Podobně reagoval i člen ODS Václav Klaus mladší. „Soukromě člověk ať je oblečený, jak chce,“ uvedl pro iDnes Klaus a dodal, že něco jiného jsou státní úřady, školy a nemocnice. „Jen když je nějaká demonstrace a útočí lidé na policisty, tak je asi ten zákaz na místě, aby mohli ty lidi identifikovat,“ shrnul Klaus mladší, který dále uvedl, že zahalování například nikábem z náboženských důvodů mu nevadí. „Je problém, když vám začnou vnucovat svůj styl života. To je ta reakce Dánů a dalších zemí, že už nevědí kudy kam. Nevím, čeho dosáhnout,“ vysvětlil Klaus pro iDnes.cz.

Potřebu podobného zákazu v Česku nevidí ani šéf poslaneckého klubu TOP09 Miroslav Kalousek.

Soudy loni zamítly požadavek somálské dívky, která se domáhala omluvy a 60 tisíc korun od pražské Střední zdravotnické školy kvůli údajnému zákazu nosit při vyučování muslimský šátek hidžáb. Spor se posléze přesunul k Nejvyššímu soudu.

Jako první evropská země se zákazem přišla Francie

Dánský parlament schválil zákon zakazující nošení burek a nikábů na veřejnosti v květnu. Platit začal ve středu. Země se tak připojila k Rakousku, Nizozemsku, Norsku, Francii i Maroku, kde v posledních letech zahalování obličeje zakázali.

Jako první evropský stát vydala zákon zakazující nošení šátků a závojů, které zahalují na veřejnosti obličej, Francie v dubnu 2016. V tom stejném roce se ve Francii začaly objevovat i zákazy nošení burkin, tedy muslimských plavek, které zahalují celé tělo žen včetně vlasů. Tento zákaz posléze v některých městech zrušil soud.