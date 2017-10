Budou v Česku vládnout populisté, kteří šíří strach?, ptá se německý deník Zeit

BERLÍN Parlamentní volby v Česku mohou vyhrát lidé, kteří šíří strach před otevřenou Evropou, píše server magazínu Zeit v narážce na Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, které je favoritem pátečního a sobotního hlasování.

„Zařadí se teď Česko, které bylo zatím viděno jako spojovatel mezi východem a západem, do skupiny států střední Evropy, v nichž vládnou populisté?“ ptá se Zeit v souvislosti s Polskem a Maďarskem. Zároveň poznamenává, že Babišovi chybí nábožensko-nacionalistický hněv, s nímž vystupují Jaroslaw Kaczyński v Polsku a Viktor Orbán v Maďarsku.



„Politický profil ANO je zhruba stejně jednoznačný jako nabídka Amazonu,“ konstatuje magazín s připomínkou internetového prodejce a připomíná, že Babiš chce stát řídit jako firmu. „Liberální novináři srovnávají Babiše s Berlusconim nebo Trumpem a varují, že ve skutečnosti sní o likvidaci parlamentarismu. Nesmysl, oponují jeho příznivci,“ přibližuje Zeit dva odlišné pohledy na bývalého českého ministra financí.

Magazín připomíná aféry, kterým Babiš v posledních měsících čelí, a vyjadřuje přesvědčení, že třiašedesátiletý politik staví do značné míry na nenávisti k elitám a k internacionalismu. „Je samo sebou, že Babiš odmítá naplnění kvót pro přerozdělování uprchlíků stejně jako zavedení eura,“ píše Zeit.

Na závěr cituje europoslance Pavla Teličku, který se nedávno s Babišem rozešel. Do ANO podle svých slov Telička vstoupil v důvěře, že bude proevropskou reformní stranou, dnes prý ale slyší jen „prázdná hesla“. Babišova vláda by s sebou podle poslance nesla nebezpečí, že se Česko samo marginalizuje. „ANO si vykopalo jámu, já jen věřím, že do ní země nespadne,“ cituje magazín Teličku.