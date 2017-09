Zeman dostal v New Yorku cenu za podporu Židů a zařadil se mezi 100 vlivných osobností

NEW YORK Americký židovský fond udělil v New Yorku prezidentu Miloši Zemanovi cenu Bojovník za svobodu (Warrior for Truth). Ocenil ho za dlouhodobou podporu Izraele a Židů. Cenu Zeman převzal v pondělí večer místního času (v noci na úterý SELČ) na galavečeru, který uspořádal časopis The Algemeiner. Při předávání byl přítomen i v Česku známý miliardář Ronald Lauder, který vlastní televizi Nova.

Český prezident ve svém projevu vyzval demokratické země, aby přesunuly své ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Ronald Lauder Ronald Steven Lauder je americký podnikatel, filantrop a sběratel umění židovského původu. Na seznamu nejbohatších lidí světa časopisu Forbes se v roce 2007 umístil 287. místě s majetkem 3 miliardy dolarů. Je majitelem TV Nova, kvůli jejímuž vlastnictví vedl arbitráž s českým státem. Kromě TV Nova vlastní dalších 12 televizních stanic v šesti dalších evropských zemích, na Slovensku například TV Markíza. Od roku 2007 rovněž prezidentem Světového židovského kongresu.

Americká židovská organizace Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF) udělovala cenu počtvrté. Kromě Zemana byli letos oceněni umělec Yaacov Agam a manželská dvojice podnikatelů a filantropů David a Mona Sterlingovi.

Fond pojmenovaný po zakladateli týdeníku psaného v jazyce jidiš The Algemeiner Gershonu Jacobsonovi oceňuje osobnosti hájící židovské zájmy. Byl mezi nimi například před dvěma lety tehdejší realitní magnát a současný americký prezident Donald Trump.

Zemana list zařadil již v roce 2015 mezi stovku vlivných osobností, když ocenil jeho dlouhodobou podporu Izraeli. Český prezident například v roce 2015 prohlásil „Jsem Žid“ v parafrázi na známý výrok někdejšího amerického prezidenta Johna Kennedyho. Ten v roce 1963 u Berlínské zdi řekl „Ich bin ein Berliner“ (Jsem Berlíňan) jako výraz solidarity s obyvateli západní části tehdy rozdělené německé metropole.

V projevu Zeman svůj výrok připomněl. Zároveň řekl, že pouze verbální solidarita není dostatečná a že „potřebujeme bezpodmínečnou“ solidaritu s Židy a Izraelem. „Potřebujeme konkrétní akci a ne pouze slova. A takovou akcí by mohlo být přemístění ambasád demokratických států z Tel Avivu do Jeruzaléma,“ řekl Zeman. V této souvislosti připomněl předvolební slib prezidenta Trumpa přemístit amerického zastupitelství do Jeruzaléma. Sám Zeman navrhl zřízení české ambasády v Jeruzalému před čtyřmi lety.

Naprostá většina států má svá velvyslanectví v Tel Avivu kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma. Před založením Izraele v roce 1947 se počítalo s tím, že Jeruzalém bude samostatnou správní jednotkou pod mezinárodní jurisdikcí. V první izraelské válce s Araby roku 1948 bylo město rozděleno na západní část kontrolovanou Izraelem a východní kontrolovanou Jordánskem. Izrael za války v roce 1967 východní část dobyl, Jeruzalém pak v rozporu s mezinárodním právem sjednotil a označil za své nedělitelné hlavní město. Tento krok ale mezinárodní společenství neuznává. Palestinci stále počítají s tím, že se východní Jeruzalém stane hlavním městem jejich budoucího státu.



Galavečer časopisu The Algemeiner se konal v honosné neorenesanční budově hotelu Cipriani na Manhattanu. Akce, na kterou nejlevnější vstupenky stály 800 dolarů (přes 17 tisíc korun), se zúčastnilo několik stovek hostů z řad byznysu či židovské obce.

Sto osobností, které ovlivňily život Židů

Židovský list The Algemeiner navíc opět zařadil prezidenta Zemana mezi 100 vlivných osobností, které pozitivně ovlivnily život Židů. Na letošním seznamu, který The Algemeiner jsou také například americký prezident Donald Trump nebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



V seznamu 100 vlivných osobností The Algemeiner v medailonku u Miloše Zemana připomíná letošní usnesení české Poslanecké sněmovny, která ostře odsoudila rezoluci, v níž Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) podpořila arabské země ve sporu s Izraelem ohledně památek ve východním Jeruzalémě. Židovský list zároveň připomíná dopis, který zaslal izraelské ambasádě ke Dni Jeruzaléma. Prezident v něm například uvedl, že věří, že Izrael musí být podporován v době, kdy „jedovaté výhonky“ antisemitismu opět zakořeňují v Evropě.