Zeman děkoval za podporu a hlasy. Těší se na pět let pracovního nasazení

PRAHA Prezident Miloš Zeman poděkoval svým přátelům za pomoc a podporu před prezidentskými volbami. Nebýt vás, tak jsme nevyhráli, řekl v úvodu svého vítězného projevu. Poděkoval také pražským voličům, kteří mu dali hlas, a voličům z dalších krajů.

Dodal, že se těší na pět let plného pracovního nasazení. Pracovat chce jako doposud, počítá například nadále i s cestami do krajů.



„Toto je moje poslední politické vítězství, za ním nebude žádná politická porážka,“ konstatoval Zeman. Zrekapituloval poté některé fáze své politické kariéry. „Budu se těšit na dalších pět let, pět let plného pracovního nasazení, na pět let, kdy budu i nadále jezdit mezi občany, setkávat se s nimi a poslouchat jejich názory,“ řekl.



Zemana na pódiu doplnily manželka Ivana a dcera Kateřina, kterým Zeman předal květiny. Kromě známých podporovatelů se k němu přidali také úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura a ředitelé ČEZ Daniel Beneš a ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup.