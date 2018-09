Zemanova ignorace? ‚Doufám, že se Hrad poučí,‘ říká nepozvaná zástupkyně Štěcha

PRAHA Středeční schůzka ústavních činitelů, kterou svolal prezident Miloš Zeman k otázkám zahraniční politiky, proběhla bez účasti zástupce Senátu. Předseda komory Milan Štěch (ČSSD) se jednání na Pražském hradě nemohl kvůli dlouhodobě naplánované zahraniční cestě zúčastnit. Místopředsedkyni horní komory Miluši Horskou (KDU-ČSL) ovšem jako jeho zástupkyni Hrad neakceptoval.

Lidovky.cz: Jak se díváte na to, že vaší přítomnost na schůzce Hrad neakceptoval?

Celou záležitost považuji za nešťastnou, ale největší problém spočívá v tom, že skutečně bychom jakožto malá země měli mít dobře zkoordinovanou zahraniční politiku. A to, co se teď odehrálo, tak ve mně nezanechává ten dojem, že by koordinace probíhala dobře.

Lidovky.cz: Souhlasíte s názorem předsedy Senátu Milana Štěchem, že jde ze strany Hradu o chybu?

To nedokážu posoudit, ale faktem je, že po dobu nepřítomnosti předsedy Senátu ho běžně zastupuji.

Lidovky.cz: Argumentovala jste Hradu tím, že jako první místopředsedkyně podle zákona o jednacím řádu Senátu předsedu zastupujete v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti? Případně i tím, že jste od něj měla pověření k účasti na středeční schůzce?

Neargumentovala. Hrad Senátu své rozhodnutí pouze stroze sdělil. Kolega předseda Milan Štěch mi v té věci volal, poprosil mě o zastoupení. Vůbec nechápu, proč to teď dopadlo takhle, ale to je spíš otázka na Hrad.

Lidovky.cz: Co podle vás způsobí nepřítomnost zástupce horní komory na schůzce o zahraniční politice?

Ráda bych panu prezidentovi připomněla, že naše země je parlamentní demokracií s dvoukomorovým parlamentem. To, že jako organizátor není schopen nalézt vhodný termín pro klíčové ústavní činitele, považuji za chybu, a to tím spíš, že je před naší zahraniční politikou několik významných událostí, které by si zasloužily diskuzi a koordinaci.

Lidovky.cz: Bude Senát tuto situaci nějak dále řešit, aby se nic podobného v budoucnosti nedělo?

To v tuto chvíli nedokážu posoudit, ale pokud se mají schůzky v tomto formátu i nadále konat, tak doufám, že se Hrad z této situace poučí.