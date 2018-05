Zemanův plán B: nečekaný premiér. Hrad se připravuje na případný krach jednání o vládě

PRAHA Po necelých sto letech by mohli mít Češi v čele vlády opět Beneše. Po Edvardovi by mohl přijít na řadu jeho jmenovec Daniel – nyní generální ředitel skupiny ČEZ. Podle pěti na sobě nezávislých zdrojů LN z politických a podnikatelských kruhů se na Hradě zrodil „plán B“ pro případ, že by krachla vyjednávání o vládě mezi ANO, ČSSD a KSČM. Zdroj LN blízký prezidentovi uvedl, že Zeman začíná být ze situace kolem přípravy nové vlády nervózní.

Není totiž jisté, zda koaliční varianta projde vnitrostranickým referendem sociální demokracie. Zeman má stále v ruce druhý pokus jmenování premiéra, neboť Andreje Babiše zatím pouze pověřil vyjednáváním.

Pokud by premiér v demisi neuspěl, tedy nenašel pro svou vládu podporu ve sněmovně, Zeman by mohl podobně jako v roce 2013 přijít s řešením v podobě úřednické vlády. Tuto verzi podporuje fakt, že Zeman odmítá vypsání předčasných voleb.

V posledním týdnu intenzivně prosakují signály, že úřednickým premiérem by se v takovém případě stal šéf nejvlivnější tuzemské společnosti Daniel Beneš. Informaci přímo nepopřel, napsal pouze: „To jste mě pobavil.“ Zpráva o variantě Beneš podle zjištění LN minulý týden kolovala i ve vyjednávacím týmu ČSSD v okolí předsedy Jana Hamáčka. Hrad nechtěl věc komentovat.

„Na zkazky, které kolují v pražské bažině, zásadně nereaguji,“ vzkázal mluvčí Jiří Ovčáček. Faktem je, že Beneše se Zemanem pojí silné historické pouto. Znají se od začátku 90. let z ČSSD a tykají si. Akce Beneš může mít ovšem dvojí interpretaci. Buď jde o již spuštěný reálný plán, nebo o výstrahu Babišovi – například kvůli nedávnému zamítnutí rozdělení společnosti ČEZ.