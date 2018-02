Živě: Delegáti nového předsedu ČSSD nezvolili. V druhém kole se utká Hamáček a Zimola

HRADEC KRÁLOVÉ Delegáti sjezdu ČSSD v Hradci Králové v prvním kole nezvolili nového předsedu strany. Ze sedmi kandidátů se do druhého kola vedle dosavadního lídra Jana Hamáčka probojoval bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Prezident Miloš Zeman nabádal na sjezdu Hradci Králové sociální demokraty, aby neodcházeli do opozice, ale aby vyjednávali s hnutím ANO o novém kabinetu. Podle Milana Chovance je ale ANO partner, který stranu kdykoliv prodá. O funkci předsedy ČSSD se utká sedm kandidátů. Podle Jana Hamáčka je strana rozhádaná a potřebuje sjednotit.

„Moje doporučení zní, nechcete-li upadnout do zapomenutí, pracujte,“ řekl delegátům sjezdu Zeman. Pokud by se ČSSD rozhodla pro opoziční roli, mohly by její preference podle prezidenta klesnout pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory. „Suchá je skýva opozice. A ta skýva není ani posolená,“ citoval Zeman Rudolfa Bechyněho, sociálnědemokratického politik a ze začátku minulého století.

Zeman, ač zdůraznil, že on vládu nesestavuje, potvrdil, že hnutí ANO Andreje Babiše zájem o spolupráci s ČSSD má a na její postoj čeká. „Pravda je i ta, že ANO má i další dva možné partnery,“ podotkl prezident. „Dostali jste sedm procent především proto, že ve vašem čele nestála osobnost,“ podotkl prezident.

O funkci šéfa ČSSD se utká sedm kandidátů

O funkci šéfa ČSSD se na sjezdu bude ucházet sedm kandidátů. Vedle dosavadních lídrů Milana Chovance a Jana Hamáčka dostali od delegátů podporu také ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl, bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, olomoucký primátor Antonín Staněk, bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola a starostka České Lípy Romana Žatecká.

„Máme strašně moc práce a máme strašně málo času. Pokud mě zvolíte, hned od zítřka začnu pracovat,“ říká Hamáček. Připomíná také, že za pár měsíců začínají komunální volby. Hamáček také slibuje, že politici ČSSD budou jezdit do krajů minimálně jednou měsíčně. „Budeme fungovat s novou energií,“ řekl Hamáček.

Kandidát na šéfa ČSSD Staněk sjezdu strany nabídl důvěryhodnost, srozumitelnost a čitelnost. Sociální demokracii chce vrátit jednotný hlas. Miroslav Krejčík by nenechal sociální demokraty, jak uvedl, uprostřed bitvy osamocené, jako to udělal v půlce loňského roku před podzimními sněmovními volbami tehdejší předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Jukl odmítl vstup strany do vlády s Andrejem Babišem

„Ve vládě s Babišem by se ČSSD stala Kosteleckými uzeninami české politiky,“ řekl další z kandidátů Jan Jukl.



Stejný postoj zaujala i kandidátka na předsedkyni ČSSD Romana Žatecká. Ta chce sebevědomou stranu, které budou lidé věřit. Vládou s obviněným Babiše by ČSSD podle ní ztratila tvář.

‚Zrušte stranu‘

V diskusi zazněl i návrh, aby delegáti sociálnědemokratickou stranu úplně zrušili a rozhodli o jmenování likvidátora. Návrh kladnou odezvu nesklidil, členové ČSSD ocenili vystoupení řečníka silným pískotem a výrazy nesouhlasu.

Podle Milana Chovance je hnutí ANO partner, který sociální demokracii prodá, kdykoliv se mu to bude hodit. Bývalý ministr vnitra uvedl, že ČSSD by měla zvážit, proč by z takové pozice do vlády měla chodit. Kritizoval výběr ministerstev, o která by měla ČSSD usilovat podle jeho protikandidáta v souboji o post šéfa strany Jana Hamáčka.



Další z vystupujících byl Robert Fico, který přijel ze Slovenska pozdravit sociální demokracii. Podle něj se Česku nikdy nedařilo lépe. Strana prý splnila všechny sliby svým voličům. Nechápe, proč se strana tolik propadla v podzimních volbách.

‚Geniální rétor‘

Premiér Babiš označil projev prezidenta Zemana na sjezdu ČSSD za pravdivý, trefný a vtipný. Zemana v reakci na twitteru označil za geniálního rétora

Na twitteru v reakci na Zemanův projev na sociálnědemokratickém sjezdu uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, že prezident Miloš Zeman vyzval ČSSD,aby se vzdala předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Podle něj se potvrdilo, že Babiš sestavuje Zemanovu vládu. Místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman označil Zemanův projev za arogantní.

Zimola zaujal růžovými brýlemi

Ohlas mezi delegáty nedělního sjezdu v Hradci Králové vyvolal kandidát Jiří Zimola. Před svým kandidátským projevem rozdal růžové brýle.

Kandidát na předsedu strany ČSSD Jiří Zimola během svého projevu na sjezdu v Hradci Králové.

Rozhodne druhé kolo

V prvním kole delegáti na mimořádném sjezdu ČSSD v Hradci Králové nového předsedu nevybrali. Do druhého kola postupují současný místopředseda sociálních demokratů Jan Hamáček a dlouhodobý kritik vedení a bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Zimola dostal v prvním kole od delgátů 178 hlasů, Hamáčkovi dalo hlas 156 z nich.