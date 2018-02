Živě: Stýskalo se mi, vzkázal Zeman ČSSD. Chtějte do vlády, poradil straně

HRADEC KRÁLOVÉ Prezident Miloš Zeman nabádal na sjezdu Hradci Králové sociální demokraty, aby neodcházeli do opozice, ale aby vyjednávali s hnutím ANO o novém kabinetu. Podle Chovance je ANO partner, který stranu kdykoliv prodá. O funkci předsedy ČSSD se před sjezdem přihlásilo osm kandidátů, mezi nimi i členové dosavadního vedení Milan Chovanec a Jan Hamáček, Jiří Zimola.

„Moje doporučení zní, nechcete-li upadnout do zapomenutí, pracujte,“ řekl delegátům sjezdu Zeman. Pokud by se ČSSD rozhodla pro opoziční roli, mohly by její preference podle prezidenta klesnout pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory.

Zeman, ač zdůraznil, že on vládu nesestavuje, potvrdil, že hnutí ANO Andreje Babiše zájem o spolupráci s ČSSD má a na její postoj čeká. Pravda je i ta, že ANO má i další dva možné partnery, podotkl prezident. Informoval, že s předsedy SPD Tomiem Okamurou a KSČM Vojtěchem Filipem se setká příští týden. Ještě v neděli večer má prezident schůzku s Babišem.

„Protože nechci mluvit konkrétně o osobě Bohuslava Sobotky, dovolte mi, abych zvolil Miroslava Kalouska,“ zmínil Zeman bývalého šéfa TOP 09. Kalouska poté označil za odpudivého bývalého předsedu strany z pravicové části spektra. „Jinými slovy, dostali jste sedm procent především proto, že ve vašem čele nestála osobnost,“ podotkl prezident.

Hnutí ANO je partner, který sociální demokracii prodá, kdykoliv se mu to bude hodit. Ve své zprávě úřadujícího předsedy v úvodu nedělního sjezdu ČSSD řekl statutární místopředseda strany Milan Chovanec. Bývalý ministr vnitra uvedl, že ČSSD by měla zvážit, proč by z takové pozice do vlády měla chodit. Kritizoval výběr ministerstev, o která by měla ČSSD usilovat podle jeho protikandidáta v souboji o post šéfa strany Jana Hamáčka.



Další z vystupujících byl Robert Fico, který přijel ze Slovenska pozdravit sociální demokracii. Podle něj se Česku nikdy nedařilo lépe. Strana prý splnila všechny sliby, které slíbili svým voličům. Nechápe, proč se strana tolik propadla v podzimních volbách.



Premiér Babiš označil projev prezidenta Zemana na sjezdu ČSSD za pravdivý, trefný a vtipný. Zemana v reakci na twitteru označil za geniálního rétora

Prezident Miloš Zeman vyzval ČSSD,aby se vzdala předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Na twitteru to v reakci na Zemanův projev na sociálnědemokratickém sjezdu uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Podle něj se potvrdilo, že Babiš sestavuje Zemanovu vládu. Místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman označil Zemanův projev za arogantní.

Úřadujícího šéfa strany Chovance a místopředsedu Hamáčka, kterým může u delegátů uškodit angažmá v dosavadním vedení, vyzvou také bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk a starostka České Lípy Romana Žatecká. Bez nominace z regionů jdou do volby předsedy také Jan Jukl či Jiří Sokol.

Lidé měli ústa zalepená páskami a protestovali

Před začátkrm sjezdu několik lidí demonstrovalo proti Miloši Zemanovi. Na jejich transparentech stály nápisy například „S ANO? Ne!“, „ČSSD, nechoďte do vlády s estébákem“, „Pane Zemane, mýlíte se. Donášet a špiclovat není OK“ a „Stydím se za prezidenta ČR“. Demonstrující v poklidu procházeli kolem kulturního domu.



Zemana před čtvrtstoletím právě v budově, kde se sjezd schází nyní, zvolili sociální demokraté svým předsedou. Zeman tehdy stranu s poměrně nízkými preferenci dovedl do vlády. Později se s ČSSD rozešel. Nynější sjezd bude rovněž volit nového předsedu. Také by měl rozhodnout o tom, zda ČSSD bude jednat s Babišovým hnutím ANO o nové vládě.