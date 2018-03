Zkrachovalému českému ‚Silicon Valley‘ pomohl k dotaci manžel aktérky kauzy Čapí hnízdo

LIBOUCHEC/PRAHA Bývalá náměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová je jednou z jedenácti obviněných v kauze údajně podvodně získané dotace pro farmu Čapí hnízdo, kde je nejvýše postaveným podezřelým premiér v demisi Andrej Babiš. I jeho policie stíhá. Server Lidovky.cz nyní narazil na linku, která od Mayerové vede k jiné dotační kauze dneška: krachujícímu projektu Nupharo Park, kde se utopil příspěvek 300 milionů korun. V počátcích záměru stála firma manžela Mayerové.

Společnost Nupharo Park vybudovala u obce Libouchec poblíž Ústí nad Labem vědecko-technologický kampus, jenž propojil veřejný a privátní sektor na poli šetrných technologií. Kampus se měl stát líhní pro inovace a zázemím rozvíjejících se firem, dopomoci tomu měla evropská dotace ve výši 300 milionů. Jenže velkorysá idea se v realitu neobrátila, projekt se podle plánu nikdy nenaplnil a firma je od ledna v úpadku.

Server Lidovky.cz zjistil, že záměr Nupharo Park se nepřímo dotýká i jedné z aktérek kauzy Čapí hnízdo Jany Mayerové. Když ministerstvo průmyslu a obchodu v květnu 2013 přikleplo vědecko-technologickému kampusu třistamilionovou dotaci, stěžejní roli v tom hrála žádost o veřejnou podporu. Zpracovala ji firma EUFC CZ, jejímž jednatelem je Daniel Mayer.

„Firma EUFC CZ zpracovala studii proveditelnosti i žádost o dotaci,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová. Společnost je dceřinkou EUFC Holding, kde opět figuruje jméno Daniela Mayera. Mateřskou firmu zakládal, také ji i vlastní. Mayer je manželem právě jihlavské exnáměstkyně, společně zasedali v městském zastupitelstvu Jihlavy. Mayerová působila také jako poradkyně Babiše coby ještě ministra financí.

‚S Nupharo Park nemám nic společného‘

Bývalá náměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová.

Okolnosti spolupráce s firmou Nupharo Park Mayer nepřiblížil. Zdržel se i komentáře, jak vnímá současné existenční problémy firmy. „Informace týkající se našich klientů podléhají obchodnímu tajemství a já nejsem oprávněn k tomu, abych je šířil třetím osobám,“ uvedl pro Lidovky.cz s tím, že s Nupharo Park už není roky ve spojení. Současně zdůraznil, že nemůže být zodpovědný za případné ekonomické potíže svých klientů po zisku dotace.

Mayerova poradenská firma se podílela na realizaci více než tisícovky dotačních projektů v Česku i na Slovensku. Ačkoliv ve společnosti manžela nepůsobí, za odbornici na tomto poli platí i Mayerová. Právě ona velkou měrou pomohla s žádostí pro farmu Čapí hnízdo, která je součástí Babišova svěřenského fondu. V případě Nupharo park se však neangažovala. „S tímto projektem jsem neměla a nemám nic společného,“ sdělila serveru Lidovky.cz.

Spolupráce Mayerovy firmy a Nupharo Park se podle zjištění serveru Lidovky.cz netýkala pouze vědecko-technologického parku na Ústecku. EUFC CZ pro Nupharo Park přichystala podklady k veřejné podpoře pro další projekt, v červnu 2014 na něj odsouhlasilo ministerstvo průmyslu a obchodu dotaci ve výši 50 milionů korun. O co konkrétně se jednalo, však není jasné. „Žadatel od projektu nakonec odstoupil,“ řekla jen mluvčí resortu Filipová.

Ministerstvo podalo trestní oznámení

Právě ministerstvo nyní podniklo v kauze krok, jenž může vyústit k policejnímu prověření okolností, za nichž byl projekt kampusu Nupharo Park uskutečněn. Jak upozornil server Seznam Zprávy, resort se chystá k podání trestního oznámení. Ministerstvo provádí od podzimu 2016 kontrolu, zda společnost při rozvíjení kampusu respektovala dotační pravidla. Prověrka se měla uzavřít letos koncem ledna, jenže resort nakonec provedl malý úkrok.

Po nástupu nového ministra Tomáše Hünera zadal audit, aby ověřil důslednost prověrky dotace pro Nupharo Park. Z auditu vyšlo najevo, že ministerští úřednici selhali. Výsledkem je chystané trestní oznámení. „Poskytovatel dotace při proplácení žádosti o platbu nekontroloval, zda příjemce plní podmínky poskytnutí dotace. Pokud by to kontroloval, zjistil by neproplácení faktur dodavatelům a platby by zastavil mnohem dřív,“ vysvětlila Filipová.

Na koho trestní oznámení míří, neuvedla. Lze ale předpokládat, že podání má pomoci objasnit důvod pokračujícího toku evropských peněz do projektu navzdory jeho zjevným problémům. S existenčními potížemi se Nupharo Park potýká od léta 2016. Tehdy vyšlo najevo, že svým věřitelům, je mezi nimi i EUFC CZ, dluží více než 450 milionů korun. Největší díl, 300 milionů, si nárokovala firma Moravostav, jež areál kampusu zhotovila.

Za potížemi Nupharo Park stojí jednak minimální počet zájemců o pronájem areálu, jeho valná část je dodnes prázdná. Projekt navíc měly svou investicí podpořit firmy jako IBM, Dimension Data či Cisco, nakonec však neposkytly ani korunu. Od záměru daly ruce pryč. Krize společnosti kulminovala letos v lednu, kdy Městský soud v Praze vyhlásil její úpadek.

‚Medializace nám nepomáhá‘

Jak šel čas s Nupharo Park 23. 5. 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo pro projekt vědecko-technologického parku Nupharo dotaci ve výši 300 milionů korun, resort tehdy řídil Martin Kuba (ODS).



1. 12. 2013 Ministerstvo vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace, úřad vedl nestraník Jiří Cieńciała.

20.6. 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o další dotaci pro jiný projekt firmy Nupharo Park, tentokrát ve výši 50 milionů korun. Záměr se nakonec nerealizoval.



20. 7. 2015 Během finiše stavebních prací navštívila areál delegace v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

16. 8. 2016 Firma Nupharo Park na sebe podala insolvenční návrh, její závazky po splatnosti tehdy překračovaly částku 400 milionů korun, soud insolvenci v lednu 2017 zastavil.



22. 5. 2017 Zhotovitel areálu Moravostav podal na Nupharo Park insolvenční návrh kvůli pohledávce přes 300 milionů.



17.1. 2018 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku firmy.

1.3.2018 Městský soud v Praze poslal firmu Nupharo Park do konkurzu, následovat by měl rozprodej jejího majetku.

Z údajů dostupných v insolvenčním rejstříku vyplývá, že do insolvenčního řízení navíc vstoupilo Městské státní zastupitelství v Praze. Angažmá žalobců dokládá závažnost celé kauzy. „Státní zastupitelství se při úvaze o vstupu do řízení řídí pouze veřejným zájmem. Pro úplnost sděluji, že veřejný zájem je zejména zájem právního státu na důsledném dodržování právního řádu,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí pražských žalobců Štěpánka Zenklová.

Podle nejnovějšího vývoje insolvence lze předpokládat, že projekt se v současné podobě s velkou pravděpodobností zachránit nepodaří. Počátkem března pražský městský soud poslal Nupharo Park do konkurzu. V praxi to znamená, že by se měl majetek firmy začít rozprodávat, aby se alespoň částečně uspokojily nároky věřitelů. Areál má podle dostupných údajů hodnotu 445 milionů korun.

Firmu před konkurzem neuchránil ani reorganizační plán, jejž firma předložila v únoru. Podle něj se chystala situaci stabilizovat uspořádáním svých dluhů, snížením základního jmění a výnosem z podpisů nájemních smluv s novými zájemci o prostory v kampusu. „Dlužník nedoložil, že by byl plán přijat alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek,“ uvedl však soudce Jiří Rada, proč na Nupharo Park vyhlásil konkurz.

„Medializace nám nepomáhá. V příhodnějším čase ráda informace poskytnu,“ odmítla poskytnout podrobný komentář k situaci Jana Ryšlinková z vedení Nupharo Park. Projekt kampusu začala v roce 2010 chystat s developerem Milanem Gánikem, který záměr avizoval jako zlaté vejce s milionovými výnosy. V létě 2016 však firmu nuceně opustil, žádné zisky park nepřinesl. Ztrátu EU místo toho podle všeho dorovná český daňový poplatník, šanci dostat se zpět alespoň k části udělené dotace má stát minimální.