ZVĚŘINA: Leníci ČSSD. Řež v ČSSD stranu poškodí možná víc než vládnutí

PARAHA Sociální demokraté řeší problém vnitrostranického referenda. Členská základna je, podobně jako stranické vedení, rozpolcena. Otázka, zda koaliční angažmá pomůže, či uškodí, není triviální, proto vedení sahá po osvědčených receptech. Získat na svou stranu regionálně vlivné straníky je jednou z cest, též proto si ČSSD řekla o tolik ministerstev. Proto vidíme, kolik se z politického záhrobí navrací nemrtvých. Krásným příkladem je doktor práv z univerzity ve Sládkovičovu Michal Hašek – svůj vliv na spolustraníky v regionu jistě zhmotní v nějakou funkcičku ve firmě ovládané státem nebo v lukrativní poradenské smlouvičce na ministerstvu.

Pohoršovat se můžeme, ale to je asi tak vše, co s tím lze dělat. Policista Šlachta by jistě chtěl toto jednání stíhat, ale už není u policie, a navíc není vůbec jisté, zda a kdy bychom se dočkali pravomocného rozsudku. Ostatně, trafikantů bude v koalici spousta, třeba KSČM o ně licituje veřejně.



Zůstaňme ale u ČSSD, protože narativ „zkorumpovaní jsou ti, kteří jdou s Babišem do vlády, a spravedliví ti, kteří jsou proti“ je stejně pokřivený jako tvrzení, že Milan Chovanec a Milan Štěch jsou poslední spravedliví straníci. I odpůrci vládnutí s Babišem mají své postranní osobní zájmy.

Problémem sociální demokracie je dlouhodobý nedostatek idealistů. Tím nejsou míněni naivní hlupáčci, ale lidé, kteří věří v myšlenky a hodnoty nejstarší strany. Představu, že v opozici někomu rostou preference samy od sebe, vyvrací nejlépe postavení TOP 09. Topku by měla ČSSD sledovat velmi pečlivě, její osud je Lidovému domu daleko bližší než setrvalý vzestup, který zažívá v opozici ODS.