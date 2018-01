ZVĚŘINA: Stínové divadlo. Poslanecká sněmovna se utápí v taktizování

Souběh sněmovních a prezidentských voleb je nešťastný. To už bylo konstatováno mnohokrát. Naposledy se to ukázalo na středeční schůzi sněmovny. Prostý úkon, tedy nevyslovení důvěry vládě, která nikdy vážně o sněmovní většinu neusilovala, zabere týden. Ne že by se poslanci nějak vybavovali, vůbec ne. Opozice vládu cupovala celkem svižně a věcně, ba ani sám pan prezident Zeman se vlastně za tuhle vládu nepřimlouval, vždyť dlouze mluvil o příštím pokusu, který má být důkladnější. Tak proč to má trvat týden?

Protože bude jednání mandátového a imunitního výboru. Zde si poslanci ANO a SPD chtějí poslechnout jednoho expolicistu, který chce něco říci o policistovi vyšetřujícím Čapí hnízdo. Jiní poslanci zase chtějí, aby se rozhodlo o poslancích Babišovi a Faltýnkovi ještě před hlasováním o důvěře vládě. Jak to ovlivní situaci téhle vlády, východiska a závěry účastníků? Nijak. Leda že by se hnutí ANO, třeba na základě vnuknutí, rozhodlo, že bude proti vládě Andreje Babiše.



Menšinová vláda, která nikdy vážně neusilovala o podporu sněmovny, si nezaslouží nic jiného než rychlé a jasné vyslovení nedůvěry. Sněmovna by měla, především ve chvílích, kdy se někteří ohánějí obavami o demokracii, pracovat naprosto standardně. Jestli budou poslanci Babiš a Faltýnek vydáni před, anebo po vyslovení nedůvěry vládě, je čistě kosmetické a též to nic nemění na faktu, že by vydáni být měli, což by bylo v souladu s jejich předchozími postoji. Změna pořadí dvou sněmovních úkonů nepomůže z politické bryndy jim ani jejich protivníkům.

Potřebujeme nepochybně vládu s důvěrou. A ve sněmovně se určitě nějaká většina nakonec najde, i kdyby to měla být taková, která nás povede rovnou k předčasným volbám. Nicméně abychom se pohnuli, bude nezbytné první „odbornickou“ vládu Andreje Babiše poslat do minulosti.

Čím dříve začnou opravdová jednání o vládě, tím dřív budeme mít jasno; minimálně v tom, kdo chce zdržovat, obstruovat a proč. Nyní si všichni jen manévrováním na místě udržují ty nejvýhodnější pozice a projektují si své plány do postavy „svého“ prezidenta.