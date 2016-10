VELKÁ ANKETA: ‚Drobný výpadek‘ podle Ovčáčka? Oslav 28. října se nezúčastní desítky předních politiků

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček řekl, že v neúčasti některých politiků problém nevidí. „Drobný výpadek několika politiků neohrozí průběh oslav,“ pravil pro Radiožurnál.

„Drobným výpadkem“ je tak neúčast poslanců z KDU-ČSL, TOP 09 i ODS. Na udílení státních vyznamenání tak nebude například místopředseda vlády Pavel Bělobrádek nebo ministr kultury Daniel Herman. Poslanecký klub ČSSD nechává účast na oslavě státního svátku na jednotlivých poslancích. Komunisté pak svým poslancům nedoporučují účast na jiných protiakcích.



Server Lidovky.cz proto oslovil obě komory parlamentu s dotazem, zda se akce na Hradě zúčastní a jestli souhlasí s udělením státního vyznamenání pro Jiřího Bradyho. Všem zákonodárcům položil čtyři stejné otázky:

1. Půjdete oslavit 28. října na Hrad?

2. Pokud ne, dorazíte na alternativní oslavy 28. října na Staroměstské náměstí?

3. Měl by být Jiří Brady vyznamenán?

4. Může prezident kvůli politicky odlišným názorům ovlivňovat udělení vyznamenání pro Bradyho?



Milan Šarapatka, poslanec (Úsvit)

1. Pokud budu mít možnost, pak ano.

2. V žádném případě, ani pokud bych na Hrad nešel.

3. Pokud bylo jeho vyznamenání dlouhodobě plánováno a pokud je příběh pana Bradyho zcela výjimečným, aby si vyznamenání zasloužil, pak samozřejmě ano. Pokud se měl na seznam dostat na žádost pana Hermana protože je ministrem, pak ne.

4. Je-li pravdou to, co předjímá otázka, pak jistě ne.

Václav Homolka, senátor (KSČM)

1. Ano a velmi rád, tak jako každý rok.

2. Určitě ne.

3. Nic proti rozhodnutí prezidenta nemám.

4. O takové manipulaci nic nevím

Jaroslav Větrovský, senátor (BEZPP)

1. Ne nepůjdu, nejsem pozvaný.

2. Také nepůjdu, slavíme narozeniny mého otce.

3. Ano, Jiří Brady by dle mého názoru měl být vyznamenán.

4. Ne.

Ladislav Kos, senátor (HPP11)

1. Na Hrad jsem pozván zatím nebyl, ale i kdyby ano, tak bych se v této atmosféře nezúčastnil.

2. Alternativních oslav se účastnit nebudu.

3. Jiří Brady by samozřejmě měl být vyznamenán.

4. Pokud se vše odehrálo, jak je prezentováno v médiích, pak je manipulace se seznamem vyznamenaných slušně řečeno hanebná.

Producent večerníčků a senátor Václav Chaloupek (OPAT).

Václav Chaloupek, senátor (OPAT)

1. Ne, nepůjdu.

2. Ano, zúčastním.

3. Na základě informací, které mám k dispozici, určitě.

4. Nemyslím, že by na jednání pana prezidenta měly vliv odlišné politické názory. Stejně jako v jiných případech ovládá jeho chování ješitnost a mstivost. Závidím prezidenta našim slovenským sousedům.

Jiří Valenta, poslanec (KSČM)



1. Půjdu, jako bych šel vždy, když budu kterýmkoliv prezidentem České republiky pozván.

2. Zcela jistě bych se žádných alternativních oslav nezúčastnil a do budoucna s tím ani nepočítám. Hlava státu pro mě představuje vrcholnou autoritu, aniž bych ji v její činnosti kádroval.

3. Toto je čistě na rozhodnutí aktuálního prezidenta republiky. Já osobně bych jej vyznamenal, a to i přes jakýsi deficit v podobě jeho příbuzného ministra Hermana, z jehož morálními vlastnostmi a způsobem obhajoby státních zájmů (např. podpora Landsmanschaftu) se radikálně neztotožňuji.

4. Osobně si nejsem jistý, kdo a s jak relevantními argumenty v tomto případě manipuluje. V případě, že by se prokázala tzv. Hermanova teorie, což nepředpokládám, bych byl i proti takovéto manipulaci ze strany prezidenta republiky.

Miloslav Janulík, poslanec (ANO)

1. Na Hrad nejdu.

2. Asi ani na „Staromák“.

3. Brady měl být vyznamenán.

4. Prezident nemá s ničím manipulovat. Názory nenázory.

Poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL).

Ivan Gabal, poslanec (KDU-ČSL)

1. Nepůjdu, nemám pocit, že bych tam uctil zejména ty občany našeho státu, kteří pro tento stát něco pozitivního vykonali, projevili a projevují statečnost, schopnost riskovat svůj život v boji pro náš stát, nebo se ctí odolávat zlu, nemorálnímu jednání a lži a tím dostát občanské hrdosti a statečnosti. Kréda kredibilních prezidentů tohoto státu jsou pro mne nadále významným kriteriem posuzování své účasti.

2. Ano, mám to v úmyslu.

3. Do kategorie lidí, kteří si nejvyšší československá a česká vyznamenání zasloužili nepochybně patří. Nikoli pro přežití koncentračního tábora, ale pro celoživotní úsilí o to, aby se podobné rasově a politicky motivované zločiny neopakovaly. A je zcela lhostejné zda jeho příbuzný je ministr české vlády.

4. Správná otázka zní, zda je morální vydírat šikanováním pana Bradyho jeho příbuzné aby změnili názor a odmítli jednat v souladu se svým svědomím. Takové jednání morální nepochybně není a s obtížemi hledám výraz jak takové jednání nazvat. Připomíná mi to odepření práva studovat vysokou školu pro děti s „nevhodným“ sociálním nebo politickým původem za komunismu.

Používání příbuzných jako rukojmí vynucování si politické loajality je neoddiskutovatelně totalitní metoda politického vydírání. U běžného vysokého úředníka anebo politika by se dalo hovořit o zneužití pravomoci veřejného činitele. A to se nebudeme bavit o souvisejícím lhaní na pozadí toho, co je psáno na prezidentské standartě.

Miroslav Opálka, poslanec (KSČM)

Omlouvám se, ale nebudu osobně podněcovat tuto mediální bublinu, která zastiňuje daleko větší problémy, které vnímají občané České republiky daleko intenzivněji. Na volební kampaň pro prezidentské volby je přece jen trochu brzy, i když jsme svědky její permanentnosti ve formě zákopové „války“.

Rostislav Vyzula, poslanec (ANO)

1. až 3. Šel bych, ale nedostal jsem pozvánku. Není to svátek pana prezidenta, ale našeho státu! Podpořil bych, kdyby Sněmovna udělala slavnostní mimořádnou schůzi, kde by se jednak důstojně oslavil státní svátek a jednak byl i pan Brady oceněn za jeho celoživotní dílo.

4. Věřím panu ministru Hermanovi a jednání pana prezidenta, při vší úctě k prezidentské funkci, bylo nešťastné a vůči člověku, který zažil více utrpení než kdokoli z nás naprosto nevhodné a zároveň nepochopitelné. V našich lidech je třeba posilovat národní hrdost, což se podlézáním nedá dosáhnout.

Věra Kovářová, poslankyně (TOP 09)

1. Letos vynechám - a to poprvé.

2. Ano.

3. Měl. Ale myslím, že u něj bude podobný problém jako u Mikuláše Kroupy, kterého jsem kvůli jeho záslužným aktivitám navrhla vyznamenat příslušnému podvýboru Poslanecké sněmovny - ani jeden z pánů by vyznamenání od prezidenta Zemana nepřijal.

4. Myslím, že kladnou odpověď ode mě ani od nikoho z kolegů nemůžete očekávat; pokud se někdo takový najde, prosím, abyste mě o tom informovali.

Bohuslav Svoboda, poslanec (ODS)

1. Soukromé party pana prezidenta, kde se rozdávají státní vyznamenání na základě nějakých kamarádských vztahů, jsem se neúčastnil ani v minulých letech a letos na tom rozhodně nehodlám nic měnit.

2. Alternativní oslava mne zaujala, myslím, že je to zajímavý způsob jak panu prezidentovi ukázat, že státní svátek si nelze přivlastnit. Bohužel mám ale dlouhodobě naplánovaný jiný program, proto se akce zúčastnit nemohu.

3. Ano, bez nejmenších pochyb.

4. Ne. Pan prezident by si měl uvědomit, že státní vyznamenání nejsou jeho. Bradymu měl být navíc udělen Řád TGM, to je jedno z nejvyšších státních vyznamenání a jeho neudělení na základě rodinných vztahů s ministrem Hermanem je prostě a jednoduše zvůle. Považuji jednání prezidenta za naprosto ostudné a nemuseli by se za něj stydět ani leckteří totalitní vůdci. Neustále mne překvapuje, že pan prezident překračuje veškeré svoje hranice. Vždycky si říkám, že už to horší být nemůže a dva dny na to mne Hrad přesvědčí o opaku...

Poslankyně Miroslava Němcová (ODS).

Miroslava Němcová, poslankyně (ODS)

1. Ne, nebyla jsem tam od roku 2013. Rozhodla jsem se tak ještě předtím, než jsem se dozvěděla o vyškrtnutí pana Bradyho. Vyzvala jsem k uspořádání slavnostního zasedání Sněmovny k uctění pana Bradyho. Sněmovna jej k vyznamenání navrhla, proto by měla zmírnit tu strašnou ostudu a nahradit Hrad. Panu Bradymu je třeba oficiálně poděkovat.

2. V posledních třech letech oslavujeme státní svátek v okruhu zajímavých osobností, v soukromí. To máme v plánu i letos, ale snad to na Staroměstské náměstí stihnu.

3. Ano, bez debaty. Řád T.G. Masaryka je propůjčován osobnostem, které se zasloužily o demokracii. Osud dítěte , které přežilo Osvětim, ale celou rodinu mu tam vyvraždili, by měl udržovat naši paměť. Trvale varovat před totalitními režimy, které jsou zhoubné pro světovou civilizaci, upozorňovat na povinnost se před nimi bránit.

Na poli vzdělávání - projektu o holocaustu - i zorganizováním sbírky na pomoc začínajícímu svobodnému tisku u nás po roce 1989 vykonal Jiří Brady pro demokracii obrovskou práci. Ta má být oceněna.

4. Prezident republiky má zvažovat pouze to, zda navržený člověk splňuje náročná kriteria pro udělení vyznamenání. Zda je jeho život vzorem pro ostatní, zda jeho práce zaslouží, aby mu společnost poděkovala. Jakákoli jiná úvaha je zcestná a ostudná.

Jana Lorencová, poslankyně (ANO)

1. Ano půjdu na Hrad, pozvání si vážím.

2. Ne, žádných alternativních akcí se nemíním účastnit

3. Podle některých informací je u nás ještě řada žijících pamětníků této kruté doby, kteří měli podobný osud, mnozí prošli navíc posléze i útiskem komunistického režimu. Zásluhy pana Bradyho však v žádném případě nehodlám zpochybňovat.

4. Jistě nemá, já si ale nevšimla, že by něco takového dělal. Všimla jsem si však, že se jako „hotová věc“ berou tvrzení podmiňující udělení vyznamenání panu Bradymu tím, že se jeho strýc, ministr Herman nesetká s dalajlámou, které mělo zaznít z úst prezidenta Zemana, avšak u většiny toho, co zní z Hradu se objevuje slovíčko „údajně.



Ivan Adamec, poslanec (ODS)

1. Ne.

2. Ne.

3. Ano.

4. Ne.

Zdeněk Soukup, poslanec (ANO)

1. Na Hrad bych šel rád. Jako poslanec jsem setkání k 28. říjnu ještě nevynechal. Nicméně konečné rozhodnutí udělám po prohlášení prezidenta Zemana, které hradní kancelář avizuje na zítřek. Zatím jsme slyšeli verzi politováníhodných událostí kolem vyznamenání pana Bradyho z jednoho zdroje. Uvidíme, jak se k tomu postaví prezident Zeman. Výplody mluvčího Ovčáčka nelze brát vážně. Mimochodem - myslím, že jeho jmenování je jednou z největších chyb, kterých se pan prezident dopustil.

2. Na alternativní oslavy na Staroměstském náměstí nepůjdu. Nebudu dělat před světem tyjátr. Vnímám to jako odstartování supervolebního roku 2017 - STAN povzbuzený úspěchem z krajských voleb, účast notorického zájemce o prezidentský úřad Pitharta a ambiciózního prezidentského kandidáta Horáčka.

Poslanec Zdeněk Soukup (ANO).

Mnohem víc se mi zamlouvá návrh paní poslankyně Němcové, modifikovaný kolegou z klubu ANO Radkem Vondráčkem - pozvat pana Bradyho v podvečer na slavnostní zasedání Sněmovny, tam mu poděkovat a ocenit jeho osobnost. Potom jít i na Hrad a tam oslavit 28. října důstojně v prostorách, kde se to stalo tradicí.

3.Jestli mu bylo vyznamenání přislíbeno, měl by ho dostat. To říkám i přesto, že jsem pana Bradyho před dvěma dny ještě neznal. Připouštím, že je to moje chyba ...

4. Prezident by pochopitelně neměl zneužívat vyznamenání k odměňování svých oblíbenců a podporovatelů. Bohužel, každoročně se to stává. Připomenu F.R. Čecha, Filipa Renče ... letos má být vyznamenán dobrý zpěvák a postrach parkových růží Daniel Hůlka. Objektivně je třeba připomenout, že pokušení odměnit své věrné podléhali i Václav Havel a Václav Klaus.

