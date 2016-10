116 zavalených dětí. Ve Walesu před 50 lety statisíce tun půdy zaživa pohřbily základní školu

Na městečko se z hlušiny, jež se za mnoho let nastřádala jako odpad hlubinné těžby, strhla za ohlušujícího rachotu lavina suti vážící dohromady 150 tisíc tun. Největší zásah obdržela právě základní škola situovaná přímo pod uměle navršeným kopcem. Ve chvíli, kdy zrovna začínalo ranní vyučování. Hromada štěrku zaživa pohřbila 116 dětí a 28 dospělých a těžce poničila několik stavení.



Incident se záhy stal celonárodní tragédií. Aberfan navštívila královna Alžběta i tehdejší premiér labourista Harold Wilson. Peníze na podporu obyvatel městečka a pozůstalých po obětech posílali lidé z celého světa.

Odpad z důlní těžby se vršil na úbočí kopce nad Aberfanem několik let. Nikdo však nepřikládal dostatečně velkou váhu tomu, že na jeho úpatí pod navršenou zeminou je síť podzemních pramenů. Ty hromadu nad sebou postupně podemílaly až se celý uměle vytvořený svah utrhl.

Rachot, který valící se lavina způsobila, zaznamenali lidé z širokého okolí. Nikdo mu však nepřikládal váhu. „Myslel jsem si, že je to pouze hrom,“ popisuje zpětně situaci tehdy osmiletý Jeff Edwards a není divu protože několik dní před katastrofou v oblasti vytrvale pršelo. Déšť však měl i neblahý vliv na stabilitu hromady hlušiny, která přes noc v inkriminovaném místě poklesla o 3 metry. Než stačili specialisté z důlní společnosti přijít na to proč, dala se půda do pohybu.

Edwards, který byl posledním přeživším vytaženým z pod hromady suti, trpí od hrůzné události nočními můrami. Není divu, dvě hodiny byl uvězněn pod nánosy půdy s hlavou mrtvé spolužačky hned vedle svého obličeje. „Mám ji stále před očima,“ říká s tím, že když si na ni vzpomene, trpí čas od času depresemi.

Největší otazníky v souvislosti s přírodní katastrofou vyvstaly především proto, že vesničané se něčeho podobného obávali už dříve. V době před incidentem totiž příroda vysílala varovné signály. Už dva roky před lavinou místní přišli s peticí, která žádala, aby se řešily potenciální záplavy, které pod hlušinou hrozily.

Ačkoliv podle následného vyšetřování byla za událost shledána zodpovědnou společnost Coal Board vlastnící důl nad obcí, nikdo konkrétní ale nebyl nikdy potrestán. Jediné, co poškození získali, bylo 1,5 milionu liber, které od roku 1997 po deset let společnost vyplácela fondu poškozených.

'Sometimes the tears still come - after 50 years.' An emotional Vincent Kane tells me about reporting the #Aberfan disaster. @Channel4News pic.twitter.com/hHWRDrkyDo