Aby člověk porozuměl politikům, měl by mít základy psychiatrie, říká Hnízdil

Jeho knížky vycházejí ve statisícových nákladech. Jak to, že si všichni tihle lidé evidentně myslí něco jiného než vědci? To neví ani Jan Hnízdil sám. „Já se těm lidem fakt divím. Nejsem žádný spasitel.“

Řekla bych, že lehce ráčkující muž bere život s lehkostí, měkce a s humorem. Když si – jako jeden z mála – přišel pro Bludný balvan, začal svůj děkovný projev v čínštině. Nebránil se, dělal si z toho legraci. sklidil mohutný aplaus, mimo jiné i díky slibu, že Balvan vydraží a výtěžek dá na vybudování kanálu Odra-Dunaj–Labe.

Žije se svou rodinou a nečistokrevným psem Skipem spokojeně v panelákovém bytě, o víkendech na chalupě přehazuje hnůj a „medí si“ u vlastních včel. a na jeho vizitce stojí: MUDr. Jan Hnízdil, Bl.b., univerzální specialista.

Pátek LN: Český klub skeptiků Sisyfos vás letos poctil cenou zlatého Bludného balvanu. Pikantní na tom je, že jste jejich bývalý člen. Jaké to je, ocitnout se na druhé straně zákopu?

Pochopitelně jsem nic takového nečekal. Taky proč? Nedělám nic alternativního – nemám žádné zázračné léčebné schopnosti, nepoužívám siderické kyvadélko ani homeopatii. Dokonce jsem býval velmi aktivním členem sisyfa, podílel se na kritických knihách například právě o homeopatii. jenže najednou mi začalo vrtat hlavou, jak je možné, že i když je homeopatie z pohledu vědců podvod, pacienti se uzdravují. Vědcům vstávají vlasy hrůzou na hlavě, když slyší, že čím méně účinné látky, tím účinnější homeopatikum. je to nesmysl a podvod. Homeopati zase tvrdí, že v té homeopatické kuličce informace je, jenom ji vědecké metody neumí odhalit – zkrátka ty dva tábory spolu fanaticky bojují. A já jsem odstoupil od té kuličky a začal si všímat způsobu práce zkušeného léčitele. Když přijdete k běžnému doktorovi s tím, že vás bolí hlava, on často ani nezvedne oči od počítače, napíše žádanku na rentgen, recept na brufen a: „Další!“ Ale zkušený léčitel, třeba homeopat, vás uvítá, podá vám ruku, představí se a začne se zajímat nejenom o vaši nemoc, ale o vás: jak žijete, jak pracujete,co jíte, jaké máte starosti... Naváže s vámi vztah a v tom vztahu si terapeut a pacient vyměňují informace. No a nakonec vám dá tu homeopatickou kuličku. A já si myslím, že v ní ta informace symbolicky je. Nejcennější ale na té metodě je osobnost, zkušenost a moudrost léčitele, jeho schopnost navázat s pacientem vztah a pochopit jeho nemoc. No a tenhle svůj objev jsem představil na půdě Sisyfa – a byl odejit.

Pátek LN: Chcete říct, že vás za to vyhodili?

Víceméně. Tehdy jsem ještě pozval kolegu doktora Šavlíka, zakladatele české psychosomatiky, aby na půdě akademie věd řekl něco o psychosomatice. No ale ti vědci se při tom začali bavit mezi sebou, zvedat se, odcházet – bylo to ostudné. Takže jsem ze Sisyfa odešel a začal se vážně zajímat o celostní medicínu. Paradoxní je, že já jsem byl do té doby považován za velmi nadějného bijce léčitelů, byl jsem dokonce kádrová rezerva na předsedu zdravotní komise.

Pátek LN: A teď místo s léčiteli bojujete s oficiální medicínou...

Ale já nebojuju ani s léčiteli, ani s oficiální medicínou. Protože ono se to dokonale doplňuje. Základem je medicínské vzdělání – bez toho bych se vůbec neodvážil pracovat s pacientem. Ale zjistil jsem, že to zkrátka nestačí.

Pátek LN: Na svém blogu tvrdíte, že chování našich politiků souvisí s našimi nemocemi. Jak tomu mám rozumět?

Já jsem se léta o chování našich politiků zajímal a moc tomu nerozuměl. Až když se mi dostala do ruky kniha amerického psychiatra Roberta Hareho a psychologa Paula Babiaka Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce, bylo mi to jasnější. Oni dokládají, že mezi špičkovými politiky a manažery je mnohem větší počet psychopatů než mezi vězni ve federálních věznicích Spojených států. Jenomže je nepoznáte. Jsou dokonale oblečení, jazykově vybavení, inteligentní, umějí udělat dojem. Ale jsou taky naprosto bezcitní, bezohlední, draví. A tito lidé generují obrovskou negaci, kterou citliví lidé vnímají. Negativní emoce se přenášejí, lidé z toho stůňou, mají úzkosti a deprese.

Pátek LN: Chcete říct, že špičkoví politici jsou psychicky nemocní lidé?

Psychopatie není nemoc, ale vada. Oni jsou postižení. Neuropatolog doktor Koukolík potvrzuje, že psychopat nemá fungující mozková centra, která jsou odpovědná za soucit, svědomí, stud. Prostě je nemá. A podle toho se chová. Vidím pěkný pero, no tak si ho vezmu. Můžu udělit amnestii? No tak udělím amnestii. Jdu ke korunovačním klenotům ožralý – přece můžu, tak jdu. Lidi se tomu diví a oni se zase diví, čemu se lidi diví – je to přece normální. Oni skutečně na svém chování nic závadného neshledávají, protože na to nemají mozek.

Pátek LN: Nemají mozek ani na to, říct „zmýlil jsem se“?

No to je právě ten defekt. Může to být vrozená dispozice. Ale taky to může být výsledek devastace mozku životním stylem, alkoholem. Rozpad osobnosti v přímém přenosu. To nemusí být kalkulace, intrika, opravdu to myslí vážně. Prostě já jsem ten článek fakt viděl, byl vlevo dole. A naopak Schapira jsem neviděl. Víte, já i někteří kolegové, jako psychiatr Radkin Honzák nebo neurolog Martin Stránský, občas publikujeme na blogu Aktuálně.cz. Vlastně tam dáváme takový manuál chorob Pražského hradu. Nechci dělat diagnózy na dálku, ale aby běžný občan porozuměl chování některých našich politiků, měl by mít aspoň základy psychiatrie a psychologie.

Pátek LN: Patří k tomu postižení i okouzlení vlastními bonmoty?

Zásada je: ten člověk na sebe musí stůj co stůj upozornit. Jakýmkoli způsobem. Třeba i lží. Největší trest pro tyto lidi je, když si jich nevšimnete. Když reagujete, vkládáte do toho energii – a z ní ten člověk roste. A ještě něco. Tihle lidé absolutně nesnášejí humor. Vyvěsit červené trenky je pro ně hrdelní zločin. Nebo dalajlama – ten je pro ně taky něco jako červené trenky. Nesmírně je irituje svou laskavostí a klidem. On jim nastavuje zrcadlo.

Pátek LN: Je vulgarita politiků jen trapná, nebo i něčím nebezpečná?

Nebezpečné je to v tom, že prezident jakožto první z prvních je vzor. Je arbiter elegantiarum, udává společenský tón a styl. A jaký styl udává náš prezident? On vlastně lidem uděluje svolení: „Lžete, urážejte, podvádějte, na svědomí nehleďte, mluvte sprostě, chlastejte, kuřte – když můžu já, můžete i vy.“