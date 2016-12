Změnami na poslední chvíli Babiš zpochybnil přípravy celé EET, říká Sobotka

Premiér se ale nebojí, že by se ANO mohlo spojit s ODS a TOP09 a změny prosadit i přes odpor koalice. Pravicové strany chtějí podle něj celý systém elektronické evidence tržeb úplně zrušit, ne jej pouze upravovat. Případné spojenectví by navíc podle Sobotky zavánělo podvodem na voličích. „Andrej Babiš by neměl podvádět svoje voliče, protože on velkou část své argumentace zaměřil na útoky na Miroslava Kalouska (TOP 09) a teď s ním chce schvalovat změny EET, které vycházejí pravicové opozici vstříc,“ uvedl pro Právo.



Podle Sobotky navíc není na místě, aby se podnikatelé obávali toho, že budou muset své podniky uzavřít. Vláda prý všem pomohla tím, že snížila DPH na jídlo v restauracích z 21 na 15 procent. A strachovat se podle něj nemusí ani zákazníci, protože konkurenční boj zabrání tomu, aby se v pohoštění příliš zdražovalo. Ti, kteří chtěli zvednout ceny už dříve, mají podle premiéra jen dobrou záminku, aby tak učinili nyní.

Další pojem, který se s EET spojuje, je účtenková loterie. To ale podle Sobotky není nic speciálního a celé to vyplývá z koaliční smlouvy. Pro všechny zákazníky je to prý dobrá motivace, aby si vzali svou účtenku. O nějakou větší společenskou změnu se ale údajně nejedná. Lidé by si měli uvědomit, že šidit stát na daních se zkrátka nemá a EET na tom nic nemění, uvedl premiér.

Sobotka dále dodal, že pokud by celá elektronická evidence tržeb nefungovala správně a nedařilo se vybírat tolik daní, kolik bylo slíbeno, bylo by správné, aby Andrej Babiš převzal zodpovědnost a odstoupil. To ale bude známo až na konci roku 2017.

ANO nesouhlasí s kontrolou velkých firem

A co říká premiér na to, že se stát více nezaměřuje na kontrolu velkých firem? Podle Bohuslava Sobotky proběhla v koalici diskuze, při které se ČSSD zasazovala o to, aby si stát posvítil na takové holdingy. Hnutí ANO jí v tom ale zabránilo. Také proto půjdou sociální demokraté do příštích voleb s návrhy na daňové změny. „Nepůjdeme cestou rušení nebo snižování daní z dividend, jak o tom začal spekulovat Andrej Babiš. On má nevyplacené dividendy z Agrofertu, a kdyby se to zavedlo, tak on ušetří 4,5 miliardy korun. Nic takového ČSSD podporovat nebude,“ uvedl Sobotka.

Další kauzou probíranou v posledních dnech je zákon o střetu zájmů, který Sněmovna v úterý schválila a který sebere Agrofertu veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky. Babiš se prý kritikou tohoto zákona jen snaží odvést pozornost od podstaty celé věci. Podle premiéra je především nutné, aby se v budoucnu zabránilo vzniku „nepřehledné džungle“, ve které se mísí politika a podnikání a není jasné, co je vlastně veřejný zájem.