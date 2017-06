‚Anorexie může být i šik.‘ Odborníci si stěžují na nový film z produkce Netflixu

Dvacetiletá Ellen (Lily Collinsová) bojuje s anorexií a pomoc vyhledá ve skupinové terapii. Ačkoliv Marti Noxonová, režisérka snímku, film považuje jako podnět ke společenské debatě o tématu, které je stále tabu, kritici na něj mají jiný názor. „Je to potenciálně nebezpečné jak pro lidi s poruchou příjmu potravy, tak i pro ty, kteří ji nemají. U těchto věcí je vždy risk trivializace tématu, ale i to, že téma zobrazíte jako něco „šik“, co je právě v módě,“ sdělila deníku The Guardian Dasha Nichollové, odbornice na poruchy přijmu potravy při Královské psychiatrické univerzitě (Royal College of Psychiatrists). Nichollová si myslí, že by snímek měl přicházet s varováním. „Máme povinnost chránit mládež a lidi, které by snímek mohl ovlivnit,“ dodává.

Snímek to the Bone (2017). Keanu Reeves a Lily Collinsová.



Snímek s Lily Collinsovou a Keanu Reevesem v hlavních rolích má premiéru příští měsíc a podle traileru je samozřejmě nesmyslné soudit celý děj. I tak ale trailer podle Nichollsové zobrazuje scény, které můžou publikum rozrušit. Ellen na nich zoufale počítá kalorie a je viditelně nepřirozeně podviživená.

Společnost Netflix se již v minulosti dostala do problémů kvůli seriálu 13 důvodů proč (13 Reasons Why). Ten zobrazuje sebevraždu teenagerky a podle kritiků mohl diváky v tomto věku k sebevraždě navádět.