Víc peněz než Drahoš. Hnutí požadující odchod z EU dostalo 10 milionů, musí je vrátit

PRAHA Skoro stejnou částku jako je celkový aktuální stav transparentního účtu jednoho z favoritů letošních prezidentských voleb Jiřího Drahoše inkasovalo politické hnutí požadující vystoupení z Evropské unie. Uskupení s názvem Referendum o Evropské unii obdrželo dar ve výši 10 milionů korun, což je jeden z nejvyšších příspěvků politické straně v posledních letech. Hnutí se však této částky nesmí dotknout, její výše odporuje zákonu.

Obří částka se na transparentním účtu uskupení objevila uplynulé úterý. Deset milionů korun mu poukázal podnikatel Jiří Matela. Motivaci, proč tak zásadně přilepšil rozpočtu hnutí na kampaň, nechce rozvádět, výše částky je prý dost výmluvná. „Svůj postoj k důležitosti toho, co pro mě hnutí představuje, jsem deklaroval poskytnutím daru,“ sdělil Matela zprostředkovaně serveru Lidovky.cz s tím, že nemá potřebu dodávat nic dalšího.

Opuštění Evropské unie je klíčovou prioritou hnutí, které postavilo volební kandidátky ve všech krajích. Peníze poskytnuté podnikatelem Matelem v současnosti představují drtivou většinu finančních prostředků, jimiž uskupení disponuje. Nicméně 10 milionů v jeho rukou nesmí zůstat dlouho. Legislativa zapovídá, aby kterýkoliv politický subjekt přijal tak vysokou jednorázovou částku jako dar.

„Strany nesmějí přijmout dar, pokud by součet darů od jedné a téže osoby v daném kalendářním roce překročil částku tři miliony korun. Jinými slovy, sumu nad tři miliony strana nesmí přijmout,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Jan Outlý, člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, jehož úkolem je dohlížet na výši prostředků investovaných do předvolební kampaně.

Hnutí si může nechat z daru tři miliony korun

Strana musí přebývající část peněz vrátit, sedm milionů korun tak nesmí použít. Podle zákona se jich musí zbavit do 1. dubna příštího roku. Jinak by riskovala mimořádně nákladnou sankci. V krajním případě by státu musela odvést pokutu vyšší, než byl darovaný příspěvek. „U neoprávněně přijatého daru ve výši sedm milionů korun by pokuta činila čtrnáct milionů korun,“ poznamenal člen úřadu Outlý.

Hnutí Referendum o Evropské unii se takové hrozbě vystavit nehodlá. „Jsme připraveni tyto prostředky dárci vrátit a to v zákonném termínu do 1. dubna 2018,“ ujistil šéf hnutí František Matějka. Obří finanční injekce od Mately je podle dostupných informací jedním z největších oficiálních jednorázových darů, kterého se kdy politický subjekt od jednoho člověka dočkal. Například co do sponzorů nejúspěšnější uchazeč o funkci prezidenta Jiří Drahoš zaznamenal jako největší dar příspěvek v objemu dvou milionů korun.

Antievropské uskupení dosud přepočítávalo na svém transparentním účtu dary v řádu několika tisíc korun, v tomto smyslu je balík poskytnutý tento týden naprostou výjimkou. Na druhou stranu jako by symbolizoval náladu uvnitř české společnosti vůči Evropské unii. „Pokud se podíváme na míru důvěry českých občanů k Evropské unii, tak od počátku migrační krize v roce 2015 je třetinová. V tomto se hnutí do nálady občanů trefuje,“ uvedl pro server Lidovky.cz politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Šaradín.



Podle politologa odpor k EU nebude voličům stačit

Sbohem Bruselu je jednoznačným pilířem, na kterém hnutí vystavělo zbytek svého programu. Jeho předseda Matějka to potvrdil. „Z názvu našeho hnutí Referendum o Evropské unii jasně vyplývá, o co nám jde,“ podotkl. „Chceme získat zpět Českou republiku pro její občany, kterým patří,“ dodal. Z evropských struktur hodlá jeho subjekt vyvést Česko pomocí referenda, jehož vyhlášení plánuje prosadit pomocí ústavního zákona.

Obecné hodnoty Jaké další konkrétní programové cíle kromě „czexitu“ chce hnutí prosadit, předseda Matějka příliš neprozradil. Mluvil spíše o obecně sdílených hodnotách, které jeho uskupení zastává.

„Prosazujeme odpovědnost volených zástupců v národním parlamentu výhradně voličům a občanům České republiky jako základu demokratické a svobodné společnosti. Právo na svobodu projevu, sdružování, přístup k informacím a ochranu soukromého vlastnictví a svobodného nakládání s ním, rovnost postavení před zákonem bez rozdílu náboženského vyznání, rasy, původu či pohlaví a presumpci neviny v trestním i správním řízení a ochranu práv občanů garantovaných Ústavou ČR, Listinou lidských práv a svobod i přirozenými právy.“



Jakkoliv politolog Šaradín potvrzuje negativní naladění většiny občanů vůči Bruselu, jakákoliv strana usilující o proražení pětiprocentní bariéry nutné pro vstup do sněmovny podle něj musí nabídnout voličům mnohem víc. Jediné takto výrazné téma nestačí. „Zahraniční politika není nikdy hlavním tématem voleb. I když řada lidí je na Evropskou unii velmi naštvaná, není to něco, co by je mobilizovalo a dali díky tomu hnutí důvěru,“ mínil politolog.

Uskupení se letos na jaře utvořilo kolem bývalého člena Strany svobodných občanů Františka Matějky, který je veřejnosti známý především jako blogger. První propagaci hnutí zajišťoval v květnu mobilní videobillboard, v červnu pak uskupení spustilo tradiční velkoplakátovou kampaň. Podle uskupení je Evropská unie po přijetí Lisabonské smlouvy jiným útvarem, než do kterého Česko v roce 2004 vstoupilo. Česká republika prý přišla o velkou část své suverenity a možnost spravovat vlastní agendu v domácím parlamentu.