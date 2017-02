Aretha Franklin odchází do důchodu. Na posledním albu pracuje se Stevem Wonderem

„Bude to můj poslední rok,“ prohlásila diva v Detroitu v televizní stanici WDIV. Žena, která začala nahrávat první alba ve věku čtrnácti let, uvedla, že je se svou kariérou velmi spokojená. Nadále ale chce trávit více času se svými vnoučaty.



Franklinová zpívala papežovi i v Bílém domě. Držitelka osmnácti cen Grammy, která se proslavila hity jako Amazing Grace, Respect, Think či (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, ale v minulých letech musela zrušit některé koncerty z důvodu blíže neupřesněným zdravotním problémům.