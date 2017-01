Mayová: Autor Trumpovy kompromitující složky pro Británii již roky nepracuje

Za autora materiálů, jejichž pravost nebyla úředně potvrzena, byl ve čtvrtek označen bývalý agent britské rozvědky MI6 Christopher Steele, který pod krytím diplomatickou funkcí působil dlouho v Rusku.



„Je naprosto zřejmé, že tato osoba, která vypracovala tuto složku, již pro Británii mnoho let nepracuje,“ zdůraznila Mayová na tiskové konferenci v Londýně.

Steele se zatím nevyjádřil, uvedla dnes agentura Reuters. Podle listu The Daily Mail se Steele v úterý po propuknutí skandálu vzdálil ze svého londýnského domu a v obavě o život se skrývá neznámo kde.

Informaci o kompromitujících dokumentech, které měly sloužit k Trumpově vydírání, předali budoucímu prezidentovi minulý týden šéfové amerických zpravodajských služeb s upozorněním, že obsah je neprověřený. Zpráva o existenci dokumentu se díky televizi CNN dostala na veřejnost a web BuzzFeed všech třicet pět stran materiálu zveřejnil. Obě média si za svůj postup vysloužila tvrdou kritiku budoucího šéfa Bílého domu.

Považován za důvěryhodného a spolehlivého

Podle agentury AP pověsti o existenci Steelovy zprávy kolovaly ve Washingtonu od října. Časopis Mother Jones už tehdy napsal, že bývalý západoevropský agent předal zprávu v srpnu americké FBI. Ke zjišťování informací o kompromitujících materiálech na Trumpa si Steela najali Trumpovi političtí soupeři. Podle stanice BBC šlo o republikány nespokojené s Trumpovou kandidaturou.

Steele nyní pracuje ve vedení londýnské společnosti Orbis Business Intelligence Ltd, kterou podle The Daily Mail založili bývalí pracovníci britských tajných služeb. V Rusku podle deníku Steele působil jako agent dvacet let po rozpadu SSSR.

BBC uvedla, že Steele je ve zpravodajské komunitě považován za důvěryhodného a spolehlivého. Zveřejnění jeho jména v souvislosti s aférou kolem Trumpa se podle stanice snažily zamezit britské tajné služby.