Babiš: Řeší se drby z nahrávky na místo daňového úniku za stamiliony

Ve středu jde exministr financí Andrej Babiš (ANO) na mandátový výbor sněmovny, aby přesvědčil poslance o svém názoru, že kauza Čapího hnízda je zpolitizovaná. Není to jediné vysvětlování, které má tento týden na programu, i když s tím druhým nepočítal. Vyvolala ho nedělní nahrávka, kterou vypustila anonymní skupina Šuman. Babiš na ní říká, že „naši klekli na FAU“.

Jedná se o opavskou firmu, která obchoduje s pohonnými hmotami a měla daňový sklad v areálu Prechezy, který spadá pod Agrofert. Politici a média proto přišli s podezřením, že exministr v době svého úřadování posílat finanční správu na firmy, proti kterým něco měl. Babiš to v rozhovoru pro LN odmítá.



LN: Premiér uvedl, že chce, aby ministr financí Ivan Pilný prověřil, jestli za vaší éry nezasahovalo ministerstvo do kompetencí daňové správy v rozporu se zákonem. Dělo se něco takového?

Určitě ne, nikdy jsem do finanční správy nezasahoval. Možná moji předchůdci to měli ve zvyku, i s Finančním analytickým úřadem, u nějž já jsem souhlasil, aby tam byla kontrola poslanců, aby byl vyčleněn z ministerstva financí. V minulosti úřad jeden ministr zneužil v boji proti Alexandru Vondrovi. Já jsem to určitě nedělal. Na té pseudonahrávce je to konstatování, že se něco stalo, to není příkaz nebo úkol.

LN: Vaše konstatování? Potvrzujete, že na nahrávce mluvíte vy?

Moje konstatování. Neúkoluju tam finanční správu, nikdy jsem to nedělal.

LN: Můžete říct, v jakém kontextu nahrávka vznikla, kdy a kde jste to říkal?

Netuším. Nevím, kolik bude nahrávek, naše země a média řeší jenom moje nahrávky, kauzu Čapí hnízdo, to je asi to nejdůležitější. Nikdo neřeší, kdo je vlastně firma FAU, paní poslankyně Jana Lorencová (za hnutí ANO, dříve novinářka) napsala na sociální sítě: „Na FAU se mělo kleknout už dávno.“ Protože FAU vystupuje v podvodech s lehkými topnými oleji. Vyfabrikovala se pohádka, že je to konkurent mojí bývalé firmy Precheza. Samozřejmě není. Největší podvody s DPH nebo spotřební daní se v historii naší země vždycky dělaly na pohonné hmoty. My jsme koupili přerovskou chemičku v roce 1997 a v jejím areálu měla FAU daňový sklad už od roku 1993. Já jsem s nimi nikdy nemluvil, ani jsem to neviděl, vím jen, že je to malinká část areálu, kde dělají překládku.

Rozhovor s Andrejem babišem čtěte v úterních Lidových novinách