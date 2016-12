Babiš: Za útok v Berlíně může politika kancléřky Merkelové

„To ona (Merkelová) dovolila, aby se migranti dostávali do Německa a celé Evropy v nekontrolovaných vlnách, bez dokladů, a tedy bez znalosti, kdo skutečně jsou,“ napsal Babiš. Němečtí i unijní politici by si podle něj měli konečně přiznat, že musí zastavit tok migrantů do Evropy mimo evropský kontinent a přestat s politickou korektností, kterou ohrožují Němce i celou Evropu.



„Řešením je mír v Sýrii a návrat migrantů do jejich domovů. V Evropě není pro ně místo. Musí počkat v uprchlických táborech v Turecku,“ uvedl Babiš. Je podle něj třeba zastavit migraci z Afriky v Libyi a domluvit pro státy, ze kterých migranti prchají, finanční pomoc, aby neodcházeli ze svých domovů.

Útok se stal v pondělí večer na vánočním trhu na berlínském náměstí Breitscheidplatz. Zahynulo při něm 12 lidí a dalších třicet utrpělo vážná zranění. Policie nedlouho po události zadržela Pákistánce, který byl považován za zřejmého pachatele, ale v úterý připustila, že tomu tak možná není. Nikdo se k útoku dosud nepřihlásil.