Hnutí ANO se podle něj poradí, jak bude postupovat ve věci ocenění Bradyho. Pokud mu Hrad vyznamenání slíbil, jeho neudělení by bylo nepřijatelné, řekl Babiš.

„Samozřejmě považuju za velmi nešťastné a je mi líto vůči panu Bradymu, že k tomu došlo, je to velice nešťastná situace,“ řekl Babiš ke sporu o neudělení údajně slíbeného řádu T. G. Masaryka Bradymu. Podle Babiše je potřeba, aby Hrad obhájil svoje stanovisko.

Zeman ministrovi financí řekl, že dostal 586 žádostí o vyznamenání a že je dá jen 31 lidem. Pokud někdo podle Babiše Bradymu vyznamenání slíbil, je potřeba, aby ho dostal. „Na druhou stranu je potřeba vědět, jestli to někdo slíbil nebo neslíbil a pan prezident říká, že to nemá nic společného s dalajlamou, ale zároveň potvrzuje, že žádal pana Hermana, aby se nepotkával s panem dalajlamou,“ řekl Babiš. Dodal, že pokud neudělení vyznamenání má spojitost s dalajlamou, je to nepřijatelné.