Babiše bych vydal, ať dostane příležitost se obhájit, říká europoslanec Telička

PRAHA Europoslanec za ANO Pavel Telička by vydal předsedu ANO Andreje Babiše a místopředsedu Jaroslava Faltýnka ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Poslanecká imunita se podle něj má vztahovat jen na projevy ve sněmovně. Totéž uvádí morální kodex ANO. Sněmovna vydání projedná 6. září.

Telička označil tuto záležitost za otázku politické kultury, kdy by se zrušením imunity jen naskytl prostor pro řádné řešení situace. „Pro ty dotčené - když říkají, že jsou neviní, tak je to příležitost k tomu, aby se mohli obhájit a přispět k tomu, že se nevina prokáže,“ řekl serveru Novinky.cz Telička. „Pokud by se to týkalo mě, tak ano, zvedl bych ruku pro,“ má jasno europoslanec.

Svůj názor prý poslal Babišovi i v dopise, kde vysvětluje svou verzi správně fungující imunity, která by se měla vztahovat jen na výroky a kroky odehrávající se na půdě parlamentu. Neměla by se podle něj tedy vztahovat na kauzu Čapí hnízdo.



Telička mluvil i o uniklých nahrávkách, v nichž mluví šéf ANO. Uvedl, že celá záležitost by se měla důkladně vyšetřit.

O vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka požádala policie Poslaneckou sněmovnu kvůli kauze Čapí hnízdo. Podezírá je z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie.