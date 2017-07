Dredatého šéfa Pirátů lustrovala policie. Bylo to kvůli vzhledu, stěžuje si

PRAHA Dohru v podobě trestního oznámení může mít střet předsedy České pirátské strany Ivana Bartoše s policejní hlídkou. Policisté zkontrolovali Bartoše podle jeho slov pouze na základě jeho vzhledu, šéf Pirátů totiž nosí výrazné dredy. Bartošovi měla policie pod pohrůžkou násilí současně zakázat, aby si průběh kontroly natočil na mobilní telefon. Nakonec ho nechala podstoupit test na drogy. Předseda Pirátů chce nechat postup hlídky prověřit.

„Mě nejvíc mrzí, že jsme skoro třicet let od komunismu, a jestli policisté dělají zákroky na základě vzhledu, já jsem to tehdy nezažil, mně bylo v roce 1989 devět let, tak to mi přijde jako naprosto nepřijatelné,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda České pirátské strany Ivan Bartoš.



Příběh jeho konfrontace s policejní hlídkou začal uplynulou neděli po druhé hodině odpoledne. Bartoš jel z nákupu v pražské čtvrti Žižkov, když ho v protisměru minulo policejní auto. Po chvíli zaznamenal, že tentýž vůz má za sebou. Podle jeho mínění se na něj policejní hlídka „pověsila“. Bartoš pak po pár minutách jízdy zastavil v jedné z ulic sousedících s horní částí Václavského náměstí, kde vůz zaparkovali i policisté.

Když všichni vystoupili, dvoučlenná policejní hlídka vykročila k Bartošovi. „Zeptal jsem se, co jsem spáchal. Jeden ze dvou policistů mi oznámil, že to je namátková kontrola,“ popisuje Baroš. Politik chtěl následně slyšet, podle čeho si ho policie vytipovala. Následná odpověď policisty ho zaskočila. „On mi řekl, že mi to řekne rovnou: na základě vzhledu,“ poznamenal.

Zaskočený Bartoš reagoval tím, že si chtěl následnou kontrolu svých dokladů natočit na telefon. Vzhledem k nestandardnímu důvodu lustrace chtěl mít pro každý případ kontrolu zaznamenanou. Nicméně policie mu záznam pořídit znemožnila. Ten samý policista mu měl pořízení nahrávky zarazit výhrůžkou násilím.

‚Skočím na tebe a rozmlátím ti telefon‘

„Na férovku mi řekl, že po mě skočí a rozmlátí mi telefon. Když jsem se zeptal, jestli to fakt myslí vážně, tak řekl, že jasně, protože se bude cítit v ohrožení,“ přiblížil Bartoš. Druhý policista prý vše mlčky sledoval, kolegovi jeho jednání nevytknul. Když lídrovi Pirátů doklady prověřili, policisté završili kontrolu testem na drogy. Bartoš ho podstoupil. „Nepiju alkohol, žádné nelegální drogy nepožívám,“ podotkl k tomu.



Postup policie považuje za podivný. Jednak podle něj nebyla silniční kontrola na místě, když ho předtím policie nezastavila a on už ani neseděl v autě. Rozladil ho ale především argument, že kontrolu měl vyprovokovat jeho vzhled, a následně výhrůžka kvůli natáčení. Bartoš zvažuje podání trestního oznámení případně podnětu odboru vnitřní kontroly. „Nenechám to být. Myslím si, že ten policista hrubě a zcela bezdůvodně překročil svou pravomoc,“ vysvětlil.

Podnět hodlá podat Bartoš příští týden, až se vrátí z dovolené v zahraničí. Odcestoval tam den po incidentu. Pražská policie se ke střetu politika s hlídkou vyjádřila zdrženlivě. Omezila se prakticky jen na konstatování, že dosud žádnou stížnost neobdržela. „Jestliže má někdo pochybnosti o postupu policistů, tak se může obrátit na kontrolní orgány policie, které stížnost prošetří,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.



Policista má natáčení na telefon snést

Server Lidovky.cz incident popsal místopředsedovi Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáši Machovičovi. „Že mělo dojít ke kontrole z důvodu vizuálního vzhledu, mi přijde dosti nepravděpodobné. Stejně tak mi přijde dosti nepravděpodobné, že by policista zamezoval k užití telefonu při natáčení,“ uvedl Machovič.

Hlídka se musí držet zákona o policii, kde se však o lustraci kvůli vzhledu nepíše. Něco jiného by bylo, kdyby Bartošovi vysvětlila, že ho prověřuje kvůli podobnosti s podezřelou či hledanou osobu. To se však prý nestalo. Zákon navíc nezakazuje, aby si prověřovaná osoba zákrok natáčela. Záznamy naopak slouží jako kontrola státní moci. „Že si chce občan zadokumentovat zákrok policisty, má na toto právo. Není žádný problém, aby věc natáčel,“ poznamenal Machovič.

Bartoš celý incident vnímá vážně. Dokazuje to i tím, že si poznamenal SPZ policejního vozu i služební číslo policisty. „Já s těmi dredy mám tak pět incidentů do roka, ale žádný nebyl takhle drsný,“ přiblížil své zkušenosti s policií kvůli svému vzhledu. Podle něj prý policie podléhá stereotypu, že nonkonformně vypadající lidé mají větší sklony k trestné činnosti. „Není to pravda. Ve vězení nesedí dredatí lidé za vykradené baráky, ani za obchody s návykovými látkami,“ dodal.

Čerstvá zkušenost Bartoše s policií nechává vzpomenout na jiný nedávný incident, v němž také sehrála hlavní roli policie. Jak upozornil Český rozhlas, předminulý týden po silniční kontrole v Brně policie údajně nasadila pouta dceři řidičky, když se dívka odmítla legitimovat. Šoférka, shodou okolností právnička, poukázala na to, že policie její dceři nesdělila důvod, proč by měla občanku předložit. Policii takovou povinnost ukládá zákon. Tímto incidentem už se zabývá odbor vnitřní kontroly.