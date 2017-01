Benešovský pivovar zpřístupní návštěvníkům historický šrotovník. Z půdy ho snesl jeřáb

„Můžeme jen odhadovat, z jaké doby pochází, nemá na sobě žádný výrobní štítek. Očistili jsme ho od nánosů prachu, lehce nakonzervovali olejem a dali pod střechu. Zároveň hledáme místo, kam bychom ho umístili natrvalo, aby ho mohli spatřit i návštěvníci pivovaru,“ uvedl Lebeda.



Podle Jana Lázničky z Národního zemědělského muzea je to zřejmě litinový válcový šrotovník, který se používal k drcení obilí určeného ke krmení. Litinové válcové šrotovníky byly vylepšenou variantou kamenných šrotovníků a objevovaly se až v první polovině 20. století. Stáří stroje ale nelze přesně určit. Konstrukce podobných zařízení byla neměnná i několik desítek let a nejsou k dispozici žádné technické katalogy.

„Je určitě tovární výroby, takže podobných strojů bylo vyrobeno více. Nicméně ale vypadá zachovale, takže zcela určitě nějakou historickou hodnotu má. Jeho stav ukazuje i na kompletnost stroje, což nebývá zcela samozřejmé,“ dodal Láznička.

Kromě šrotovníku jeřáb snesl ze střechy také kryty výparníků, takzvané klobouky. Údajně pamatují ještě Františka Ferdinanda d’Este, následníka rakousko-uherského trůnu zavražděného v roce 1914 v Sarajevu, a byly už ve špatném stavu. „Abychom zachovali původní vzhled, poškozené části jsme nechali nahradit kovem. Jeden se vyráběl celý nový,“ uvedl Lebeda. Klobouky jsou nyní zpátky na střechách varny.

Střechy pivovaru se opravují po etapách už šest let, každý rok to vyjde na milion korun. Hotová je například střecha nad sladovnou či stáčírnou. Nyní končí obnova části krytiny nad varnou. Zbývají ještě střechy na hlavní budově, kde funguje lahvovna a spilky, nad kotelnou či nad plánovanou restaurací. „V areálu musíme opravovat vlastní nemovitosti, v roce 2016 jsme dělali částečně například i kanalizační síť a investujeme samozřejmě do technologie,“ dodal Lebeda.

Novodobá historie vaření piva v Benešově sahá do roku 1897, kdy majitel nedalekého konopišťského panství František Ferdinand d’Este nechal postavit sladovnu a pivovar, který s menšími změnami v technologickém zařízení funguje dodnes. Jeho vlastníkem je česká společnost bez zahraniční účasti. Předloni benešovský pivovar vyrobil 24.000 hektolitrů piva, údaje za loňský rok plánuje zveřejnit v únoru.