Bezdomovci v Íránu žili v hrobech. Příběhy drogově závislých pobouřily veřejnost

Jako první informaci o bezdomovcích zveřejnil deník Shahrvand. Fotografie, na kterých se lidé bez domova dívají z otevřených hrobů přímo do objektivu fotoaparátu, se velmi rychle rozšířily na sociálních sítích a strhly tak lavinu negativních reakcí.



Někteří z bezdomovců žili na hřbitově i deset let. V jednom hrobě „bydlel“ jeden až čtyři bezdomovci, přičemž stráž o nich věděla. „Když sem poprvé přišli, snažili jsme se je vyhnat pryč, ale bylo jich příliš mnoho a neměli kam jít,“ uvedl pro deník Shahrvand jeden člen ostrahy. „Skoro všichni jsou závislí. Některé jsme odvezli do odvykacího centra, ale hodně z nich se vrátilo zpět,“ dodal.



Alive in open graves: Published photos of homeless ppl in Iran sleeping in grave pits creates outrage on social media. pic.twitter.com/QYF6f8AyA3 — Omid Memarian (@Omid_M) 27. prosince 2016

Pro web Rádia Svobodná Evropa svůj názor na situaci vyjádřil mimo jiné režisér a držitel Oscara Asghar Farhádí. V otevřeném dopise prezidentovi Hasanovi Rúhánímu napsal: „Přečetl jsem si zprávu o mužích, ženách a dětech, kteří v těchto chladných dnech žijí v hrobech na hřbitově u Teheránu. Stydím se a chce se mi plakat.“

Farhádí v dopise navíc velmi ostře kritizoval vládu a navrhl, aby se sami úředníci šli mezi lid anonymně podívat a viděli tak situaci na vlastní oči.

Írán se musí sjednotit

Prezident Hasan Rúhání podle Svobodné Evropy na dopis reagoval ve svém televizním projevu. „Slyšel jsem o lidech ze západních zemí, kteří kvůli chudobě spí na kartonech pod mosty nebo ve stanicích metra, ale nikdy o lidech spících v hrobech,“ uvedl.

„K tomu, abychom situaci vyřešili, je zapotřebí nehledat rozdíly mezi lidmi, ale naopak zemi sjednotit a cíleně se zabývat základními problémy. Kdo by byl schopen sledovat lidi, kteří trpí a hledají úkryt v hrobech, a necítit se zahanbeně?“ tázal se před kamerami státní televize.

Husajn Hášimí, guvernér Teheránské provincie, byl ke zprávám skeptický: „Zveřejnění zpráv o tom, že tito lidé nemají co jíst a jsou hladoví, bylo bezcitné a neuvážené, protože nebralo v potaz, že jsou vysoce závislí.“ Poté, co veřejnost začala žádat od vlády akci, byli podle deníku Shahrvand lidé bez domova ze hřbitova odvezeni do rehabilitačního centra.

Fotografie, které vyvolaly tyto reakce, pouze zvýraznily problémy, které Írán dlouhodobě sužují. Chudoba roste a oficiálně je nezaměstnaných podle deníku The National World 12,7 procenta populace. Nezaměstnanost se za dva roky zvedla o více než dva procentní body.