Konec invaze bolševníku? Stát má díky EU páku na vlastníky pozemků, říká radní

PRAHA Evropská unie zařadila bolševník velkolepý na seznam invazních rostlin. „Pomůže nám to. Pravomoc nutit vlastníky k likvidaci bolševníku bude vyšší. Pokud budou pozemky ohroženy jeho šířením, vlastníci budou moct dostávat i tresty,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz karlovarský radní pro životní prostředí Karel Jakobec.

Právě v Karlovarském kraji je problematický bolševník rozšířený dlouhodobě. „Jsem rád, že se vůči invazním rostlinám a druhům postupuje razantněji než dosud,“ tvrdí Jakobec. Podotýká, že existuje také mobilní aplikace, díky níž můžou lidé ohlásit, kde se s rozpínavým plevelem setkali.

Lidovky.cz: Karlovarský kraj bojuje s bolševníkem dlouhodobě. Kolik do toho kraj investoval a kolik ještě zainvestuje?

Kraj čerpal před čtyřmi lety dotaci 80 milionů korun z Evropské unie, přičemž dotace byla 70 milionů a 10 milionů bylo z vlastních zdrojů. Od té doby funguje desetiletá udržitelnost - jinými slovy jsme povinni udržovat 10 let tento projekt. Každý rok vyhlašujeme program na likvidaci, na který je vyhrazena částka přibližně 10 milionů korun ročně. Když vezmeme v potaz desetiletou udržitelnost, vyšplhá se to na 100 milionů. Ale očekáváme pokles, protože bolševníku bude ubývat a jeho četnost nebude tak vysoká.

Lidovky.cz: Majitele pozemků to zasáhne přímo. Co budou muset přesně dělat?

Na plochách, na které byla čerpána dotace, jsou vlastníci povinni bolševník dál likvidovat. Karlovarský kraj na to poskytuje dotace. První likvidace byla na náklady Evropské unie. Bolševník byl odstraněn, ale jeho klíčivost je sedmi nebo osmiletá, takže se v tom musí pokračovat, aby nezačal růst znovu. Ale na to nám už Evropská unie žádné peníze nedá.

Lidovky.cz: Jak přinutit vlastníky, aby bolševník poctivě likvidovali?

Aby tomu tak bylo a my jsme jenom nesankcionovali, tak mají možnost získávat peníze z kraje v rámci programu, který každý rok schvaluje zastupitelstvo. Je to taková pobídka, aby vlastníci měli zájem bolševník dále likvidovat a nám nehrozilo nějaké vrácení dotace. Aby kontrola nezjistila, že za pět let na určitém místě bolševník roste stejně jako předtím, než jsme dotaci získali.

Lidovky.cz: Padají pokuty za neodstranění bolševníku?

Bolševník je i na pozemcích, které nebyly touto dotací dotčeny, tam jsou vlastníci povinni ho likvidovat samozřejmě také. Legislativně to bylo zatím poměrně bezzubé. Pokutovali jsme za to, když se rostlina rozšířila do míst, kde předtím nebyla. Tím, že se nyní dostala na seznam invazních rostlin, pravomoc nutit vlastníky k likvidaci bolševníku bude vyšší. Pokud budou pozemky ohroženy jeho šířením, vlastníci budou moct dostávat i tresty.

Lidovky.cz: Mohl byste popsat způsob, jakým se bolševník likvidoval doteď?

Buď chemicky nebo mechanicky. Pokud se seká, tak se musí sekat několikrát, aby znovu nevyklíčil a nerostl. Chemické postřiky rostlinu zlikvidují. Ale záleží na svědomitosti vlastníků pozemků, jestli ho stihnou zlikvidovat předtím, než semena začnou znovu klíčit. V tomhle směru je hodně otazníků.

Lidovky.cz: Co říkáte jako radní pro životní prostředí na zařazení bolševníku na seznam invazních rostlin?

Je dobře, že k tomu došlo. Pro mě je to určitě pozitivní zpráva, jsem rád, že se vůči invazním rostlinám a druhům postupuje razantněji než dosud. Můj názor je, že bolševníku je méně než někdy v polovině 90. let, pozemky jsou také mnohem lépe obhospodařovány.

Lidovky.cz: V minulosti kraj hovořil o mobilní aplikaci, která měla usnadnit nahlašování místa s plevelem. Funguje dnes plně?

Ano, aplikaci máme. Je možné tam umisťovat fotky; jak pozitivní, že je posekáno, tak negativní, že se o místo vlastník nestará.