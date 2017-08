Boj o symboly. Odstraňování jižanských památníků pomohlo i Trumpovo zvolení

PRAHA O odstranění sochy jižanského generála Roberta E. Leeho ve virginském městě Charlottesville, se vede již od května letošního roku soudní spor, stejně jako v několika dalších městech USA. Násilné protesty však celý proces urychlují. Podle amerikanisty Kryštofa Kozáka je jedním z důvodů k odstraňování pomníků Konfederace i zvolení Donalda Trumpa prezidentem.

Rasové násilí v americkém Charlottesvillu, jehož bezprostřední příčinou byl spor kolem konfederačních symbolů, vyvolalo v USA spěšnou likvidaci památek odkazujících na éru jižanského rasismu a otrokářství.



Podle amerikanisty Kryštofa Kozáka je odstranění sochy generála Leeho součástí širších politických trendů a symbolických bojů. „Dnes jde o symbolický boj o dominantní interpretaci amerických dějin. Je ale dobré a důležité vnímat tento boj v kontextu současnosti,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Krutých bojů byli svědci obyvatelé Charlottesvill během nepokojů.

Podle Kozáka je trend odstraňování soch a památníků jižanské Konfederace do značné míry spojen se zvolením prezidenta Trumpa. „Je to právě ta jedna ze současných událostí, která vyvolala tento trend. Obzvláště v kontextu zvolení Donalda Trumpa se vytváří protitlak, proti hnutím bělošského extremismu,“ řekl Kozák.

Občanská válka je podle něj určitým traumatem v amerických dějinách, stejně jako otroctví a proto není překvapivé, že se k nim společnost nějakým způsobem vrací. „A následně ve světle současných událostí reinterpretuje,“ dodal amerikanista.

Odstraňování jižanských symbolů spojených s otrokářstvím se objevuje v posledních letech častěji než dříve. Podle Southern Poverty Law Center zůstává v USA na patnáct set podobných monumentů, jako je socha generála Leeho. Za poslední dva roky však bylo odstraněno celkem 20 památníků Konfederace a dalších čtrnáct návrhů na odstranění je podle deníku New York Times již v řešení.

První vlnu likvidace konfederačního odkazu přinesl před dvěma lety krvavý incident v Charlestonu v Jižní Karolíně, kde střelec zabil devět černochů. Teď se podle listu The Miami Herald situace opakuje. Ve floridském Gainesvillu v úterý četa dělníků odstranila sochu konfederačního vojáka, naložila ji na náklaďák a potichu odvezla.

Následovalo i město Baltimore, San Antornio, nebo severokarolinský Durham. Tam v úterý padla socha konfederačního vojáka a podle agentury AP lidé v okolí jásali.

Socha patří do muzea

Překvapivou reakci vyvolalo i prohlášení prapravnuka jižanského generála. Ten ve čtvrtek uvedl pro televizi CNN, že by socha měla putovat do muzea a nemělo by se kolem ní vyvolávat tolik nenávisti.

„Nakonec se někdo bude muset rozhodnout, a pokud se shodnou místní zákonodárci, tak budiž. Musíme ale být schopni vést tento rozhovor bez veškeré nenávisti a násilí. A pokud se rozhodnou sochu odstranit, tak je to fajn,“ sdělil Robert E. Lee V.

S doporučením Leeho V. souhlasí i amerikanista Kozák. „Konfederace je součástí amerických dějin. Ty pomníky všude po USA stojí již velmi dlouho, místní komunita na ně byla hrdá, ale v současnosti je muzeum docela dobrým řešením,“ uvedl Kozák.

Lidé protestující v Chatlottesville ve Virginii.

Události v Charlottesvillu přitáhly minulý týden zájem národních ale i světových médií. Na setkání „Unite the Right rally“ (shromáždění Sjednoďte pravici – pozn. Red.) se objevili zástupci hnutí Ku Klux Klan, neonacisté, či neokonfederalisté. Během dvoudenních protestů zapalovali pochodně, hajlovali a křičeli i antisemitská hesla. Následně do odpůrců shromáždění najel bělošský radikál s automobilem. Při útoku zemřela mladá dívka a dalších 19 lidí bylo zraněno.



Budeme odstraňovat i Washingtona?

Prezident Trump se ve čtvrtek odmítavě vyjádřil k odstraňování jižanských památníků z amerických měst.

„Smutné vidět historii a kulturu naší velké země jak je roztrhána s odstraněním našich krásných soch a památníků. Nemůžete změnit historii, ale můžete se z ní poučit. Robert E Lee, Stonewall Jackson - kdo je další, Washington, Jefferson? Tak hloupé! Také ta krása, která je braná z našich měst, vesnic a parků, bude velmi chybět a nikdy nebude srovnatelně nahrazena!,“ napsal prezident Trump na Twitter.



Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. srpna 2017

Trump sklidil kritiku poté, co neodsoudil neonacistická hnutí a nedistancoval se od podpory velekněze Ku Klux Klanu a dokonce jejich odpůrce označil za stejné viníky násilností v Charlottesvillu.

Svým úterním prohlášením, v němž prezident postavil na roveň bělošské rasisty a neonacisty provolávající nenávistná hesla a jejich odpůrce, vyvolal značnou vlnu nevole.



Republikáni i demokraté Trumpovi vyčítají, že svými slovy legitimizuje aktivity krajní pravice. Několik generálních ředitelů společností z různých odvětví rezignovalo na svá místa v prezidentově ekonomickém poradním týmu kvůli Trumpovu přístupu k rasovým násilnostem.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. srpna 2017

„Raději, než abych tlačil na byznysmeny z Průmyslové rady a Fóra pro strategii a politiku, ukončuji obě. Děkuji vám všem!“ napsal Trump. Prezident následně ve středu oba dva poradní sbory zrušil.