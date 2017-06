Brexitu se nebojí, neví, jaký bude. Češi do Británie přijíždějí vydělávat dál

Do Manchesteru i do jiných měst na severu Anglie to není z Česka daleko. Na zdejší letiště létá několik zpravidla nízkonákladových společností, a tak není příliš těžké se sem dostat. Motivy lidí, kteří přicházejí, jsou různé.

Zpravidla chtějí pracovat v pohostinství, ve skladech, ale také v sociálních službách či zdravotnictví, někteří se přesouvají i s rodinami. Podle hrubých odhadů žije v Manchesteru a jeho okolí několik tisíc Čechů.

Řada z nich ještě předtím hledá na internetu informace o městě a přitom narazí na zdejší českou školu, kterou vede Pavla Matásková.

Absolventka DAMU přišla do Anglie krátce po revoluci jako au pair. Po dokončení studií se sem vrátila a trvale zakotvila. Dnes tu má sama rodinu a pracuje v soukromé škole. Na soboty si její prostory pronajímá právě Česká škola v Manchesteru.

'Neumíme jazyk, poraďte!'

„Jedeme do Manchesteru, ale neumíme moc jazyk, poraďte!“ popisuje Matásková způsob, jak někteří Češi poprvé a mnohdy i naposledy kontaktují její spolek.

Jeho nejdůležitější aktivitou je pravidelná sobotní škola. Děti, kteří pocházejí buď z českých, nebo ze smíšených anglicko-českých rodin, se v sedmi třídách učí především jazyku, také ale re áliím a vlastivědě, což pak mohou uplatnit například při zimních lyžařských zájezdech do České republiky.

Výuku zajišťují jak stálé učitelky, tak i stážistky z Česka, které například přijíždějí v rámci programu Erasmus. V každé třídě je pět dětí a za tříhodinové vyučování se platí 7,5 libry.

Školné ale představuje pouze část zdrojů financování, zbytek musí dorovnat mimo jiné granty ministerstev školství a zahraničních věcí.

Děti dostávají na závěr roku klasická vysvědčení. Zatím ale ještě podle Pavly Matáskové nejsou oficiálně uznávaná českými úřady. Česká škola v Manchesteru však usiluje o uzavření smlouvy s ministerstvem školství v Praze.

Rozhodnutí Britů je pochopitelné

Češi přijíždějí dle Pavly Matáskové do Manchesteru stále, i navzdory loňskému rozhodnutí Britů opustit po čtyřech desítkách let Evropskou unii. Jejich primárním motivem je prý totiž vyšší výdělek a nepočítají s tím, že by se v Británii trvale usadili.

„Brexitu se nebojíme, protože nevíme, jaký bude,“ reaguje Pavla Matásková na dotaz, jestli se pro ni osobně něco změní, až Spojené království Unii během dvou let skutečně opustí.

Rozhodnutí Britů neodsuzuje, má pro ně naopak pochopení. „Jsem spíš euroskeptická, i když vím, že některé věci jsou kvůli EU jednodušší. Ale mnoho regulací z Bruselu je zbytečných,“ dodává na vysvětlenou.

Manchester se dle Pavly Matáskové za posledních dvacet pět let hodně proměnil. Přestal být neperspektivním bývalým průmyslovým centrem, nastal naopak velký rozvoj univerzit a město se stalo hodně mezinárodním.

Zároveň přitom narostla migrace z muslimských zemí a některé čtvrti města z velké části změnily svůj charakter. To u původního obyvatelstva vyvolalo obavy a někdy i nevraživost.

„Zatím jsem na otevřené nepřátelství vůči Čechům nenarazila,“ říká Matásková. Vysvětluje to tím, že Češi mají snahu brát ohled na většinové prostředí, čímž se hodně liší například od Poláků, kteří mnohdy britské okolí dráždí. Přesto už ale prý pár jejích známých prohlásilo, že plánují z Velké Británie odejít.