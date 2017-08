Polák chtěl prodat v internetové aukci britskou modelku. Unesl ji v cestovní tašce

MILÁN Dvacetiletá britská modelka přiletěla v červenci do Milána, aby se tam zúčastnila focení, které ji tam domluvil její agent. Byla ale unesena a držena šest dní v zajetí. Únosce se ji následně snažil prodat na internetové aukci. Nakonec jej zadržela italská policie.

Na kuriózní případ v sobotu upozornil server BBC. V souvislosti s únosem byl zadržen třicetiletý Polák Lukasz Herba, který žije ve Velké Británii. Modelka přicestovala do Milána 10. července. Přiletěla tam, aby se ubytovala kvůli focení, které mělo být následující den. Byla však přepadena dvěma muži.

Policie sdělila, že žena byla zdrogovaná, spoutaná a naložená v cestovní tašce v kufru auta, které ji odvezlo do odlehlého domu v Borgii ležící severně od Turína. „Oběť byla omámená ketaminem a následně 4 hodiny zavřená v kufru auta a svázaná v cestovní tašce. Představte si, co by se mohlo stát, kdyby například trpěla astma,“ uvedl podle BBC italský žalobce Paolo Storari.



Lukasz Herba tvrdí, že pracoval pro ilegální organizaci

V domě únosce ženu držel v poutech uvnitř dřevěné komody v ložnici šest dní.

Vyšetřovatelé zjistili, že únosce zorganizoval několik online aukcí, v nichž nabízel hned několik žen. Na internetových aukcích se objevil jejich popis a vyvolávací cena. Podle policie však není jasné, zda byly i ostatní únosy dokonané, nebo si totožnost dalších žen únosce vymyslel.

Polský muž se pokoušel vydírat agenta modelky, k čemuž použil šifrovaný účet. Nabídl mu, že za 230 000 liber (zhruba 6,6 milionu korun) ji z aukce stáhne. Zadržený tvrdil, že pracoval jménem „Black Death Group“, organizace, která operuje na internetovém černém trhu.

Podle výpovědi modelky jí únosce řekl, že ji propustí, protože si skupina neuvědomila, že má malé dítě a oni neobchodují s matkami. Únosce byl policií zajat, když doprovázel modelku na Britský konzulát v Miláně. Vyšetřovatelé případ vyšetřují ve spolupráci s polskými a britskými kolegy.