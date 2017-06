Zbyde na letadla? Británie spustila na vodu letadlovou loď za 105 miliard korun

Kapitán Jerry Kyd se zdál být před vyplutím značně klidný na to, že měl vyplout na moře s největší a nejdražší britskou letadlovou lodí HMS Queen Elizabeth (Loď Jejího Veličenstva Královna Alžběta).

Aby loď mohla vyrazit na volné moře, musel kapitán provést dva komplikované manévry, zaprvé vyplout z doku Rosyth, kde bylo plavidlo postavené a následně podplout pod třemi mosty na řece Forth. Kapitána však toto zjevně neznepokojilo. K dispozici měl navíc přístavu jen 71 centimetrů, o které je přístav širší než loď samotná

Ačkoliv měl kapitán Kyd k dispozici nejmodernější výpočetní techniku, uvedl na pondělní tiskové konferenci, že prý pokračovat v tradici a proplutí pod nízkými mosty bude počítat za pomoci sextantu, nástroje pro „měření úhlové vzdálenosti dvou těles“ používaného mezi námořníky od 18. století.

Budou peníze na letadla?

Práce na Queen Elizabeth začaly v 2009 a stavba lodi vyšla na 3,5 miliardy liber (105 miliard korun). Výstavba 280 metrové lodi byla několikrát zpožděná a dokonce se podle the Guardianu kladla otázka, zda bude mít armáda dost peněz, aby zbylo na stíhací letouny na palubě. Nakonec se podle Kyda peníze najdou.

Po šesti týdnech zkoušek na vodě v Severním moři se loď vrátí zpátky do doků v Rosyth na poslední úpravy. Odtamtud poputuje do svého domovského přístavu v Portsmouthu. První letadla by měla na palubu letadlové lodi přistát příští rok a HMS Queen Elizabeth by měla být provozuschopná od roku 2020 kdekoliv od Perského zálivu po Jihočínské moře.

HMS Queen Elizabeth a druhá letadlová loď Prince of Wales byly obě sestaveny v Rosythu a byly až do pondělí obklopené lešením. Dohromady stály přes 6 miliard liber (180 miliard korun).

Letadlové lodě společně s náklady na jadernou triádu (bombardéry, ponorkami a balistickými raketami s jadernými hlavicemi) jsou jedním z největších nákladů britské armády na obranu. Kritici v rámci armády tvrdí, že stavba letadlové lodě byla na náklady vojáků a letecké obrany. Tvrdí také, že letadlové lodě jsou v současnosti překonané a zranitelné proti sofistikovaným střelám.

„Tyto stroje umožňují globální přítomnost, kdekoliv na světě,“ ohradil se proti kritikům kapitán Kyd. „Myslím, že je to dobrá investice za 6 miliard liber. Za 50 let ode dneška se podíváme zpět a řekneme si, jak dobrou hodnotu měly. Budou hojně používané,“ dodal Kyd.

36 letadel a 700 námořníků

Každá z letadlových lodí by měla mít na palubě až 36 letadel a čtyři vrtulníky. Námořnictvo doufá ve dvacet čtyři F-35 do roku 2023 a další čtyřiadvacet do roku 2025. Do plného počtu je doplní americké F-35. Posádku bude tvořit na 700 námořníků a může se teoreticky až zdvojnásobit podle počtu letadel na palubě.

Zhruba 15 % posádky budou tvořit ženy v porovnání s průměrem 9 % v námořnictvu. Tři členové posádky jsou muslimové.

Mezi vylepšeními pro posádku jsou větší lůžka. Původně 68centimetrové postele se zvětší na devadesát centimetrů široká. Kapitán získá postel větší, ale ne dvojlůžko, jako je tomu u Američanů.