Bývalý šéf brněnských strážníků Jaroslav Přikryl | foto: Městská policie Brno

BRNO Bývalý ředitel brněnských strážníků Jaroslav Přikryl v pátek nenastoupil k výkonu trestu v brněnském vězení. Do věznice nepřišel ani do půlnoci, řekla mluvčí bohunické věznice Dana Krejčířová. Přikryl si má odpykat 1,5 roku vězení za to, že zahlazoval pokuty za dopravní přestupky známým a manipuloval s osobními daty lidí v evidenci městské policie.