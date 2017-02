Car a cizoložník? Rusko se bouří proti novému velkofilmu o posledním vládci

MATILDA KŠESINSKÁ ■ Od 18 let tančila na scéně petrohradského Mariinského divadla. S budoucím carem se seznámila začátkem 80. let 19. století. Poté, co se v roce 1894 Mikuláš II. zasnoubil s Marií Fjodorovnou, styky s Matildou údajně ukončil. ■ Zatímco Kšesinská bolševický převrat v Rusku v roce 1917 přežila a odešla do Francie, kde založila baletní školu, car s celou rodinou byl revolucionáři popraven. ■ Kšesinská se dožila téměř sta let a napsala paměti, ve kterých ale detaily svého vztahu s carem nepopisuje.