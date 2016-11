Přesně za rok, pokud se nic mimořádného nestane, se Česko bude vzpamatovávat z kampaně před parlamentními volbami. Zároveň se bude rozbíhat souboj o nového prezidenta. A už nyní je jisté, že do volebních klání a kampaní výrazně zasáhnou sociální sítě.



Pro příklad není třeba chodit daleko. Souboj o nového nájemníka Bílého domu, který vyhrál Donald Trump, ukázal naplno, jak se společnost štěpí a zapouzdřuje do uzavřených bublin. „Podle mě to největší nebezpečí, které stojí před naší společností a bohatými společnostmi vůbec, je, že se vytratí společné pouto tvořící sociální soudržnost,“ říká sociolog Jan Hartl.

Server Lidovky.cz v unikátním projektu propojil české uživatele Facebooku s médii, která se jim líbí, a s politickými subjekty, jimž vyjádřili své sympatie. Svět, který se vynořuje z interaktivních grafů na stránce www.lidovky.cz/bubliny, ukazuje, že i obyvatelé Česka se zamkli do uzavřených skupin. Alespoň na největší globální sociální síti, již v Česku používají 4 716 000 uživatelů starších třinácti let, tedy 45 procent obyvatel.

Oddělené skupiny

Zatímco příznivci Bloku proti islamizaci se nejčastěji líbí příspěvky od Parlamentních listů, které následují weby EuroZprávy.cz a Protiproud, fanoušek TOP 09 označí na Facebooku lajkem nejčastěji produkci DVTV – publicistického videokanálu, jehož hlavními tvářemi jsou Daniela Drtinová a Martin Veselovský. V závěsu za DVTV jsou server Svobodné fórum a Echo24.cz.

Znepokojující je, že se facebookové příspěvky prakticky neprotínají. „Bubliny“ jsou oddělené a zdají se být neprodyšné. Z dat navíc vyplynulo, že přívrženci nesystémových stran a politických hnutí, na které upozorňuje zpráva o extremismu ministerstva vnitra, čtou převážně alternativní média. Ta jsou často spojována s šířením proruské propagandy a neověřených zpráv. Mainstreamová média naopak konzumují příznivci stran tradičních a systémových, za které jsou považovány ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ČSSD a hnutí ANO.

„V sociálních sítích jsme žili už dříve, ale moc jsme o tom nevěděli. Kamarádíme prostě s lidmi s podobnými názory a sociálním statusem. Neustále se střetávat s někým, kdo má radikálně jiné názory, stojí dost energie, lidé tak volí jednodušší cestu,“ tvrdí Josef Šlerka, odborník na sociální sítě.

Jak to vypadá v reálném životě? Ctiteli partaje Miroslava Kalouska (TOP 09) se líbí rozhovor s Bárou Štěpánovou, která popisuje stopku pro Show Jana Krause ve vysílání televize Prima a kritizuje ministra financí Andreje Babiše (majitele serveru Lidovky.cz – pozn. red.). Fandí také přímému přenosu z vítání dalajlamy v Praze či živému přenosu z Oslav v podhradí, které se uskutečnily během státního svátku 28. října.

Člověk, jenž dal lajk Bloku proti islamizaci, který se ostře vyjadřuje proti muslimům, preferuje rozhovor s titulkem „Donald Trump, to je velké vítězství. Vy... se na to, Bartoško, vzkazuje Ringo Čech.“ Text publikovaly Parlamentní listy. „Když se podíváte na data, většina nejsdílenějších příspěvků nejsou zprávy, ale referování o tom, co si kdo myslí. Čím silnější názor člověk vyjádří, tím má větší šanci, že se dostane do médií. Například hodně to dělají právě Parlamentní listy,“ uvádí Šlerka.

A bude hůř

Budou se nůžky ve společnosti ještě rozšiřovat? „Situace se ještě může zhoršovat. Paralelně totiž probíhá ještě jeden proces,“ míní politolog Josef Mlejnek. „Populisté se snaží etablovat do zavedených médií. Jako příklad můžeme ukázat televizi Prima, která určitým způsobem informovala o¬ uprchlících či neodvysílala pořad Jana Krause. Prima je přitom jednou z hlavních celoplošných stanic a nejedná se o ukřičený web,“ dodává Mlejnek.