Podle dosavadní praxe obvykle mívá přednost žádost ze země, jejímž občanem je zadržený, tedy Rus by měl být vydán Rusku, uvedl internetový list Gazeta.ru. Nikulinovi podle něj také nabídli pomoc a zkušenosti s americkou justicí bývalí hackeři v čele s Igorem Klopovem, kterému se trest v americkém vězení za okradení miliardářů z žebříčku Forbes podařilo srazit ze 100 na 3,5 roku. Nikulinovi hrozí podle listu v USA až 30 let za mřížemi a milionová pokuta (bezmála 26 milionů Kč). Klopov za svého kamaráda označuje běloruského hackera Dmitrije Naskovce, kterého Česko v roce 2010 vydalo do USA, kde si odseděl 4,5 roku. Přiznání a spolupráce podle Klopova "skoro jistě" zajistí mírnější trest.