Colours of Ostrava posilují o tři britské písničkáře včetně hvězdného Michaela Kiwanuky

Michael Kiwanuka se narodil v západním Londýně imigrantům z Ugandy. Už na škole budil pozornost s kytarou a obdivem k Bobu Dylanovi, Nirvaně nebo Jimimu Hendrixovi a namísto očekávaného R&B spolužákům na večírku zahrál Tears in Heaven od Erica Claptona. S debutem Home Again dosáhl v roce 2012 vrcholu britské hitparády, získal nominaci na Mercury Prize, předskakoval na turné Adele, do studia ho pozval Kanye West.

Umělecké a osobní strádání při natáčením druhého alba Hate & Love rozptýlil s pomocí amerického producenta Dangera Mouse (The Black Keys, Gorillaz, Beck). Kreativně na něm přesáhl hranice běžného soulu a i přes jeho hořkosladký a melancholický podtón si po právu a v té nejtěžší konkurenci řekl o dvě nominace na Brit Awards a Mercury Prize.

Se svým zatím posledním albem Astronaut Meets Appleman, které se rozpíná mezi tradicí a modernou, starým a novým, akustickými nástroji a elektronikou, přijede do Ostravy skotský písničkář King Creosote. A po čtyřech letech se na Colours of Ostrava vrátí Sam Lee, v současnosti nejzářivější hvězda moderního anglického folku, pro kterou prý setkání s britskými a irskými kočovnými travellery a Romy představovalo „něco jako objevení nového živočišného druhu“.

Šestnáctý ročník Colours of Ostrava proběhne od 19. do 22. července. K hlavním oznámeným jménům patří Jamiroquai, Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, LP, Laura Mvula, Benjamin Clementine, UNKLE, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.

Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2017 jsou v prodeji na www.colours.cz a v síti Ticketpro. Aktuální cena 2 490 Kč platí na limitované množství 5 000 kusů. V prodeji je také ubytování ve stanovém městečku, parkování nebo místo pro karavan.