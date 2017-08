'Chobotnice' na pražské Letné? Za vlády ANO knihovně nic nebrání, míní Eliška Kaplický

PRAHA Projekt blobu Jana Kaplického na pražské Letné stále žije. Alespoň je o tom přesvědčená vdova po českém architektovi Eliška Kaplický Fuchsová. V případě, že ve vládě zůstane hnutí ANO, pestrobarevné „chobotnici“ podle ní nic nebrání. Primátorka hlavního města Adriana Krnáčová by knihovnu v metropoli uvítala, opozice to ale považuje pouze za předvolební prohlášení.

Eliška Kaplický Fuchsová o budoucnosti projektu blobu hovořila v internetové televizi DVTV. „Naštěstí se změnila se politická garnitura. O lidech, kteří byli ostře proti - nejen profesně, ale dokonce i osobně – projektu Jana Kaplického, ani nevíme, kde jsou. Knihovna neustále žije dál, touha po projektu žije,“ uvedla Kaplický, která je zároveň pražskou zastupitelkou za ANO.

Právě hnutí někdejšího ministra financí Andreje Babiše, jemuž je v podzimních parlamentních volbách přisuzováno podle průzkumů 30 procent hlasů, je prý zřízení knihovny nakloněno. Kaplická proto nevylučuje, že za případné vlády ANO po volbách by tak v Praze za nějakou dobu mohla „chobotnice“ stát. „Není problém. Cítím to tak, že tomu nic nebrání,“ řekla Kaplický v DVTV.

Ta v realizaci věří i přes počáteční neúspěch před deseti lety, kdy proti němu vystoupil tehdejší prezident Václav Klaus, k němuž se přidali především politikové z pražské ODS. Podle Elišky Kaplický bylo prosazení nových projektů komplikované i u jiných nových projektů, zmínila Eiffelovu věž či Tančící dům. „Zahraniční kurátoři se drží za hlavu a nerozumějí, proč knihovna postavena nakonec nebyla,“ řekla.

Krnáčová v knihovnu doufá. „Plácnutí do vody,“ míní Humplík

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) doufá, že Kaplického knihovna na Letné stát bude. „To, že ji tu nemáme, považuji za obrovskou chybu. Pavel Bém (tehdejší primátor - pozn. red.) z toho udělal politické téma a to projekt v podstatě zabilo,“ sdělila serveru Lidovky.cz.



Stavba takového charakteru by podle ní znamenala pro město výrazný přínos. “Navíc by to byl i projev úcty k panu architektovi Kaplickému, který je uznáván v podstatě po celém světě. Pro Prahu by byla čest, kdyby tu jedna z jeho staveb stála,“ dodala.

Zesnulý architekt Jan Kaplický.



Opozičnímu zastupiteli a předsedovi pražské ODS Filipu Humplíkovi by vybudování knihovny nevadilo. Nic takového se ale podle něj nestane. „Paní Kaplický pro to za ty tři roky, co na zastupitelstvu je, nehrábla ani prstem. Jsou to jenom předvolební kecy, takové plácnutí do vody,“ okomentoval Humplík pro Lidovky.cz. Uznal přitom, že Národní knihovna nové sídlo potřebuje.

Faltýnek si debatu o knihovně umí představit

Blobu na pražské Letné by se nebránil ani místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. „Byl to kontroverzní projekt, který rozděloval lidi. Vzhledem k tomu, že mám ke kultuře a architektuře kladný vztah, tak si osobně dovedu debatu o tomto projektu představit,“ řekl Faltýnek s tím, že moderní budovy do měst patří. Vzápětí však dodal, že v rámci hnutí žádná diskuze na toto téma neproběhla.

„Praha potřebuje postavit nádhernou moderní stavu, která bude sloužit kultuře,“ uvedla dále Kaplický. Podle ní se vyjma Národní technické knihovny žádná kulturní stavba za státní peníze od revoluce v roce 1989 nepostavila. Stát by dle jejích slov měla Kaplického knihovna na Letné. Právě případná změna místa je jediný kompromis, který není ochotna akceptovat.

Návrh Jana Kaplického zvítězil v architektonické soutěži v březnu 2007. V roce 2015 však soud rozhodl, že „chobotnice“ vyhrála soutěž na novou budovu Národní knihovny neoprávněně. Instituce kvůli tomu musela zaplatit společnosti HŠH architekti, která žalobu podávala, 1,6 milionu korun (s úroky a soudními náklady zhruba 2,9 milionu) jako rozdíl ve finanční odměně za umístění v soutěži.



Studio, které původně skončilo třetí, se tak posunulo na druhou příčku. Tou dobou druzí britští architekti Carmody Groarke Ltd. proti výsledkům soutěže neprotestovali. Eliška Kaplická zastává názor, že ke zpochybnění vítězství projektu jejího zesnulého manžela nikdy nedošlo. Architekt zemřel náhle v lednu 2009.