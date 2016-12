Pokud budete fandit Babišovi, budeme hledat jiného kandidáta, vzkázal Chovanec Zemanovi

„Pevně doufám a věřím, že prezident republiky bude nestranný, a že bude hledat cestu ke straně, ze které vzešel. Pokud tomu tak nebude, nezbude nic jiného, než se zamyslet a v rámci referenda, které avizoval Bohuslav Sobotka, hledat jiného kandidáta,“ uvedl podle serveru iDnes.cz Chovanec.



Straníkům řekl, že v posledních dnech ho velice mrzí viditelné sbližování Miloše Zemana a Andreje Babiše. „Andrej Babiš není gentleman podle toho článku, co nenapsal Peroutka, Babiš je predátor,“ řekl.



Prezidentovi vyčetl jeho chválu směřovanou na ministra financí. „Přebytkový rozpočet v letošním roce je výsledkem celé vlády Bohuslava Sobotky, ne Babiše.“

Netřeba vynášet pokoutně pořízené torzo nahrávky, když existuje zvukově i ideově čistý a kompletní záznam :) https://t.co/tSxfb7r0cF — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 15. prosince 2016

Zeman prohlásil, že pokud bude přebytkový rozpočet i na konci roku, navrhne Andreje Babiše na Nobelovu cenu. K tomu se ministr Chovanec vyjádřil stručně: „Návrh na Nobelovu cenu pro Andreje Babiše, který zazněl při schvalování rozpočtu, pro Boha živého, to je vláda Bohuslava Sobotky, výsledek rozpočtu je výsledek celé vlády a ne Andreje Babiše,“ řekl v projevu podle serveru iDnes.cz.

Sociální demokracie se musí dle ministra vnitra řídit z Lidového domu, nikoliv z Agrofertu, ani z Pražského hradu. Členy strany však zároveň povzbudil tím, že ČSSD je podle něj jediná strana, která může porazit ANO ve volbách v příštím roce.

CVVM: Sociální demokracie ztrácí body



Z prosincového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož výsledky ve čtvrtek obdržela ČTK, však vyplývá, že sněmovní volby by nyní poměrně výrazně vyhrálo právě ANO. Jeho náskok před druhou ČSSD se proti listopadu o něco zvýšil. Mírně oslabila KSČM, která by skončila třetí. Do dolní parlamentní komory by se nyní ve volbách dostalo celkem šest seskupení.



Hnutí ANO by podle modelu dostalo 32 procent hlasů, ČSSD 20 procent. Zatímco zisk hnutí ve srovnání s listopadovými klesl o půl procentního bodu, sociální demokracie ztratila 2,5 procentního bodu.

Komunisté by nyní dostali 12 procent hlasů, tedy o 2,5 procentního bodu míň než minulý měsíc. Lidovci by si o naopak o 2,5 procentního bodu polepšili. Jejich volební zisk by činil 8,5 procenta hlasů, který by měla rovněž ODS. Občanští demokraté by si ale meziměsíčně o půl procentního bodu pohoršili. Zisk TOP 09 by se o půl bodu zvýšil na 5,5 procenta.

Žádné jiné uskupení by se do dolní komory nedostalo. K pětiprocentní uzavírací hranici by bylo nejblíže hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se ziskem 4,5 procenta, jeho podpora mírně vzrostla. Piráti by dostali tři procenta hlasů, Starostové a nezávislí, Úsvit-Národní koalice, Strana zelených a Strana svobodných občanů po jednom procentu.

Sběr dat pro aktuální volební model se uskutečnil od 28. listopadu do 12. prosince. K urnám by se dostavilo 57 procent lidí oprávněných volit, o procentní bod víc než v listopadu.