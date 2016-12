CIA obvinila Rusy z ovlivňování voleb. Cílem hackerů bylo Trumpovo vítězství

„Je to odhad zpravodajské komunity, že cílem Rusů bylo stranit jednomu kandidátovi a pomoci tak Trumpovi zvítězit,“ řekl jeden z úředníků, který vedl prezentaci pro americké senátory. „Je to konsensuální pohled,“ dodal v článku serveru Washington Post



Americká zpravodajská služba totiž identifikovala hackery, kterým se podařilo ukrást emailovou komunikaci Demokratů. Podle tajného posudky mají hackeři vazby na Kreml.

Pracovníci CIA popsali hackery jako známé hráče ve zpravodajské komunitě. Jejich cílem podle CIA bylo pomoci Donaldu Trumpovi vyhrát volby. Nemají však jasné důkazy

Posudek byl vytvořen na základě žádosti amerických senátorů a byl prezentován v pátek večer v rámci informační schůzky. Prezentace pro americké senátory byla výsledkem práce všech sedmnácti zpravodajských služeb. Podle prezentující pracovníka tajných služeb, byly ohledně výsledku mezi zpravodajcu jen malé neshody.

Reakci Donalda Trumpa na tvrzení CIA, není k dispozici. Ke zprávě CIA se prozatím vyjádřil jen Trumpův přechodný tým. V prohlášení vydaném pátek večer zavrhli Trumpovi spolupracovníci závěry zpravodajských služeb.

„Jsou to ti samí lidé, kteří tvrdili, že Sadám Husajn vlastní zbraně hromadného ničení. Volby skončily již dávno jedním z největších vítězství v rámci Sboru volitelů. Teď je čas se posunout a udělat Ameriku opět skvělou,“ stojí v prohlášení.

Sám Trump v minulosti již několikrát odmítl, že by mu Rusové jakkoli pomáhali a popíral i jejich angažovanost. „Nevěřím, že (Rusové) do toho zasáhli,“ řekl Trump v rozhovoru pro server Time.com. „Mohlo to být Rusko, mohla to být Čína, nebo nějaký chlap doma v New Jersey,“ uvedl.

Prezident Barrack Obama v pátek skrze pracovníky Bílého domu sdělil veřejnosti, že požádal zpravodajské služby o úplné shrnutí ruských aktivit během prezidentské kampaně. Obama chce tuto zprávu po zpravodajcích do 20. ledna, tedy do doby než opustí Bílý dům.