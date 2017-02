Cílem reorganizace policie nebylo odstranění Šlachty, uzavřela komise

Výběr událostí kolem reorganizace policejních útvarů: 6. června 2016 Server Lidovky.cz napsal, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v dopise premiérovi a členům vlády kritizuje případné sloučení protikorupčního a protimafiánského útvaru. Podle Zemana to může ohrozit vyšetřování složitých kauz. 8. června - Policejní prezident Tomáš Tuhý oznámil, že policie chce vybudovat Národní centrálu proti organizovanému zločinu, pod kterou bude spadat Útvar proti organizovanému zločinu (ÚOOZ) a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). 9. června - Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) oznámil, že pokud se reorganizace nedotkne živých kauz, podepíše ji. Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) obvinil Chovance z destabilizace policie, ministr vnitra zase Babiše z dezinformační kampaně. Babiš řekl, že hnutí ANO zváží setrvání ve vládě. 10. června - Ředitel Útvaru proti organizovanému zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta rezignoval. 12. června - Babiš uvedl, že hnutí ANO požaduje, aby partneři uznali, že změny v policii nejsou připravené. 13. června - Olomoučtí žalobci vyslechli policejního prezidenta Tuhého a jeho náměstka Laubeho. 14. června - Prezident Miloš Zeman vyzval koaliční strany, aby udržely vládu až do sněmovních voleb v příštím roce. 15. června - Bylo oznámeno, že ÚOOZ dočasně povede bývalý šéf protikorupční policie Milan Komárek. Chovanec po dohodě s premiérem Bohuslavem Sobotkou podepsal reformu policie. - Babiš řekl, že ANO nevypoví koaliční smlouvu. Hnutí chce jednat o její nové formě. Nebude žádat rezignaci Chovance. Podle Sobotky je ČSSD připravena mluvit o změnách koaliční smlouvy. 20. června - Vedoucí ostravské expozitury ÚOOZ Jiří Komárek v České televizi řekl, že policejní prezident Tuhý je podezřelý z "brutálního" úniku informací při objasňování hospodářské trestné činnosti. Komárek oznámil, že sněmovnímu výboru chce říct o důkazech, které svědčí o tom, že policie se nereorganizuje kvůli zkvalitnění práce, ale aby byl odstaven Šlachta. Tuhý tvrzení odmítl. Komárek později podal trestní oznámení na Tuhého, Laubeho a Chovance pro podezření ze sabotáže. 21. června - Tuhý podal na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) trestní oznámení na Jiřího Komárka, kterého viní z pomluvy a dalších trestných činů. 28. června - Sněmovna zřídila vyšetřovací komisi k reorganizaci policejních útvarů. Zabývat se měla podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů z protimafiánského útvaru i státních zástupců z olomouckého vrchního státního zastupitelství. Předsedou byl zvolen Pavel Blažek (ODS). 1. srpna - V rámci policejní reorganizace začala v Česku fungovat Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), která vznikla sloučením protimafiánského a protikorupčního útvaru. V nové policejní složce bude pracovat 870 policistů. Ředitelem NCOZ se stal Michal Mazánek, dosavadní ředitel celostátní kriminální policie. 4. srpna - Chovanec uvedl, že dalším krokem v reorganizaci policejního sboru bude vytvoření finanční policie v rámci NCOZ, a to od ledna 2017. Bude pod ni spadat i projekt Daňové Kobry, která bojuje proti daňovým únikům a spolupracuje v něm policie a celní a daňová správa. 22. srpna - Bývalý ředitel ÚOOZ Šlachta nastoupil k Celní správě jako vrchní rada Celního úřadu pro Pardubický kraj. Od listopadu se stal náměstkem generálního ředitele Celní správy pro oblast pátrání. 18. října - Sněmovna dala vyšetřovací komisi víc času, původní říjnový termín pro předložení zprávy prodloužila do ledna 2017. 8. prosince - Sněmovní komise dokončila výslechy svědků. Na závěr před poslanci znovu promluvili policejní prezident Tuhý, jeho už bývalý náměstek Laube a olomoucký vrchní státní zástupce Ištvan. Olomoučtí žalobci poté předali poznatky z prověřování šéfů policie do Prahy. 5. ledna 2017 - Náměstek pražské vrchní státní zástupkyně Adam Bašný uvedl, že se žalobci už dříve podanými trestními oznámeními nezabývají. 19. ledna - Komise ke sporné reorganizaci policejních útvarů jednomyslně schválila text závěrečné zprávy. 30. ledna - Po posledním jednání komise oznámil její předseda Blažek, že k reorganizaci policie podá komise dvě trestní oznámení. Navrhne také usnesení, která se budou týkat změn právních předpisů a činnosti olomouckých vrchních žalobců. 31. ledna - Šéf komise Blažek k reorganizaci policie podepsal dvě trestní oznámení, která míří na žalobce Petra Šeredu z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a skupinu vyšetřovatelů Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). 2. února - Blažek přednesl ve Sněmovně závěrečnou zprávu komise. Podle ní se neprokázalo, že cílem reorganizace policie bylo odstranit bývalého ředitele protimafiánského útvaru Šlachtu, omezení činnosti policejních útvarů nebo zabránění vyšetřování některých kauz.