Clintonová končí v politice, říká její spolupracovnice. Chce pomáhat rodinám

Tandenová nečeká, že bude kandidovat na úřad starostky New Yorku ani na nic jiného. „Zjišťuje způsob, jak pomáhat dětem a rodinám. Na to se zaměřovala celý život. Nečekám, že se ještě někdy bude ucházet o volenou pozici,“ řekla Tandenová stanici CNN.



Je blízkou spolupracovnicí Clintonové a stojí v čele analytického centra pro americký pokrok. Reagovala podle CNN na informace, které se objevují v newyorských politických kruzích a podle nichž by se mohla Clintonová snažit kandidovat na starostku města.

Clintonová se od voleb na veřejnosti příliš neukazuje a o svých plánech nehovoří, což dává prostor pro spekulace, uvedla CNN.

V případě, že by se ucházela o úřad starostky New Yorku, byl by jejím soupeřem demokrat a současný starosta Bill de Blasio. Volby se budou konat v listopadu. Clintonová v neděli přišla na Broadwayi na představení muzikálu The Color Purple. Byli s ní její manžel Bill Clinton a dcera Chelsea.