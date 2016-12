Bez komentáře, počkejme si na úplnější informace. Co si o kauze ROP myslí špičky ČSSD

Místopředseda ČSSD a předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček: „Nemám zatím žádné jiné informace než ty z médií. Probíhají kroky orgánů činných v trestním řízení. Oficiálně zatím žádná jména uvedena nebyla. Počkám si tedy až na stanovisko daných orgánů, které by měly sdělit nějaké okolnosti kauzy. Do té doby to nechci komentovat.“



Předseda Senátu Milan Štěch: „Po předchozích zkušenostech považuji za seriózní se vyjádřit, až bude kauza definitivně a pravomocně uzavřena. K tomu mě vede mnoho předchozích kauz. Za všechny například kauza Jourová.“

Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věci Michaela Marksová: „Takové kauzy mě znepokojují vždycky. Ale nějak více to komentovat, natož zasahovat do organizací ČSSD, považuji v tuto chvíli za předčasné. Teď záleží na příslušných orgánech činných v trestním řízení a na tom, co zjistí.“

Místopředsedkyně ČSSD a náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová: „Počkejme korektně na to, co zjistí orgány činné v trestním řízení.“

Poslanec a předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Jeroným Tejc: „Musíme počkat na úplnější informace. Pokud skutečně mezi obviněnými figurují členové vedení strany, není to pro nás dobrá zpráva. Nelze na ni pak nereagovat.“