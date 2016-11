V divadle podle vyjádření hejtmana visela tibetská vlajka, organizovala se tam petice a chystala se protestní akce proti prezidentovi. ČT to však odmítá, v divadle podle vyjádření mluvčí Alžběty Plívové natáčela umělecký magazín Divadlo žije. Proti Novákovým výrokům se ohradilo i Divadlo Petra Bezruče.

Novák na závěrečné tiskové konferenci po třídenní návštěvě prezidentského páru v Moravskoslezském kraji tvrdil, že v sále byly směrové mikrofony, které měly zachytit reakci Zemanové na provokaci. „Co však považuji za věc, která je za hranou běžného a slušného chování, je, když se do politických názorů oponentů zatahují rodinní příslušníci,“ uvedl hejtman. Prohlásil, že je zdokumentováno, že za místy Zemanové byly rezervace na jména redaktorů České televize.

„Byly připraveny směrové mikrofony a očekávalo se, jak bude paní Zemanová reagovat na tuto provokaci,“ řekl Novák. Dodal, že poté, co Zemanová divadlo nenavštívila, byly rezervace zrušeny. Televizi na závěr tiskové konference kritizoval i Miloš Zeman. „Že je to hloupé, že je to podlé, a že je to ubohé, to už řekl pan hejtman. Styďte se,“ řekl prezident.

Reportáž ze Spalovače mrtvol

ČT ale takovou interpretaci zcela odmítá. „Interpretace událostí z Divadla Petra Bezruče, která v pátek zazněla na tiskové konferenci z úst hejtmana Miroslava Nováka, je mylná. Česká televize sice skutečně v divadle natáčela, předmětem jejího zájmu však bylo pouze a jedině úspěšné a dlouhodobě vyprodané představení Spalovač mrtvol s Norbertem Lichým. Vznikala zde totiž reportáž do uměleckého magazínu Divadlo žije,“ uvedla Plívová.

Natáčení podle ní bylo dohodnuto již před měsícem. „Účastnil se jej pouze štáb tohoto kulturního cyklu a kamery snímaly, logicky, výhradně dění na jevišti. Žádní členové redakce zpravodajství v divadle přítomni nebyli,“ doplnila mluvčí. Podle ní by končící hejtman měl vzít svá obviňující slova veřejně zpět.

Proti výrokům se v pátek ohradilo i Divadlo Petra Bezruče, které tvrzení hejtmana označilo za lživé. Prohlášení jsou podle vyjádření divadla založená na zcela nepodložených spekulacích. Umělecká šéfka Janka Ryšánek Schmiedtová uvedla, že divadlo je prostorem pro otevřený dialog a jeho úkolem je hrát příběhy pro diváky.



„A paní Zemanová by byla jedním z diváků. Přišlo by nám pokrytecké vyřizovat si jakékoliv své názory skrze rodinného příslušníka - v ten moment našeho diváka,“ uvedla Schmiedtová. Za stejně pokrytecké ale označila případné sundání tibetskou vlajky, která podle ní na divadle visí už více než dva týdny. Divadlo ze stejných důvodů nechtělo ukrývat ani otevřený dopis pro Zemana, který mohou až do 17. listopadu podepisovat i diváci. Divadlo rovněž potvrdilo tvrzení ČT, že v divadle měla natáčet reportáž do pořadu Divadlo žije.