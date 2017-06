Ďáblice se vzepřely miliardáři Vítkovi, developer projekt tří věžáků pozastavil

„Jsme proti zhoršování kvality života stávajících obyvatel kvůli další rozsáhlé obytné zástavbě sídliště, pro kterou není uzpůsobena stávající infrastruktura. Žádáme samosprávu městské části Praha 8, aby aktivně hájila zájmy místních občanů na zachování urbanistické koncepce sídliště Ďáblice bez dalších obytných vysokopodlažních budov,“ stojí v petici, kterou má server Lidovky.cz k dispozici. Za peticí stojí iniciativa Krásné Kobylisy sdružující odpůrce projektu.

Zástavba Ďáblic by se měla podle plánů CPI Reality rozrůst o čtveřici budov, investor počítá s jejich vybudováním v ulicích Čumpelíkova, Frýdlantská, Střelničná a Tanvaldská. Tři ze staveb lze považovat za výškové, mají dosáhnout čtrnácti, šestnácti a osmnácti pater. Domy chce investor obohatit zdejší bytový fond. „Hlavním cílem je obnovit občanskou vybavenost a dostavit moderní byty,“ přiblížil serveru Lidovky.cz smysl záměru Jan Burian, mluvčí skupiny CPI Property Group, kam CPI Reality spadá. Celou skupinu ovládá miliardář Radovan Vítek.

V hrubých rysech leží záměr na stole už několik let, teprve v průběhu letošního roku však začíná získávat finální podobu. Ujasnit si představy o projektu už si také na několika jednáních v průběhu jara snažili zástupci investora spolu s představiteli Městské části Praha 8 v čele s jejím starostou Romanem Petrusem (ČSSD). Schůzky vyústily ve veřejnou prezentaci projektu, která za účasti zástupců místních proběhla v půli června.

Podle investora je postoj radnice populismus

Zdejší zastupitelé však v reakci na svém zasedání konaném 22. června společným usnesením vyjádřili nesouhlas s projektem. Ačkoliv z jejich společného postoje pro budoucnost projektu nic závazného neplyne, jasně ilustruje neochotu místní politické reprezentace investici podpořit. „Opakovaně jsme připomínali, že městská část má zásadně negativní pohled na zahušťování sídlišť,“ uvedl starosta Prahy 8 Petrus.

Náhlý odpor investora zaskočil. Podle jeho mínění předchozí předběžná jednání s radnicí nesignalizovala, že místní politici jsou proti. Po odmítavém usnesení zastupitelstva tak investor zrušil další veřejnou prezentaci, k níž mělo dojít uplynulou středu. Projekt tak nyní podle svých slov pozastavuje a hodlá promyslet další kroky. „Starosta, který není schopen konzistentních postojů, pro nás není relevantním partnerem,“ prohlásil výkonný ředitel CPI Property Group Zdeněk Havelka.

Výtky místních i radnice o nabourání rázu zdejšího sídliště snaží investor odrážet, projekt v jeho očích naopak respektuje územní plán včetně zákonných norem o odstupu od okolních budov. „Laciný pokus o politický populismus v očích potenciálních voličů,“ komentoval postoj radnice pro server Lidovky.cz mluvčí CPI Property Group Burian. Současně připomíná zásadní argument, jenž má developerovi nahrávat. Trojice chystaných bytových domů by nečněla nad nejvyššími stavbami, které v Ďáblicích stojí.

Výstavba se plánuje do konce roku 2018

Je pravdou, že v této městské části se nachází tři devatenáctiposchoďové budovy. Zbytek zástavby se pohybuje ve výškách od deseti do čtrnácti pater. Tento pohled však starosta Petrus nesdílí. Podle něj trojice už existujících vyšších staveb nemá automaticky znamenat zelenou pro další podobné budovy. „Tyto věžáky měly být solitéry, tak to bylo urbanisticky navrženo. Nemělo to být tak, že tam budou další tři podobné domy, které úplně pozmění charakter sídliště,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz.

Kdo je Radovan Vítek Skupinu CPI Property Group ovládá miliardář Radovan Vítek (* 1971), který patří mezi pětici nejbohatších Čechů. Realitní skupina CPI Property Group působí na českém realitním trhu od roku 1991, skupina jako výši hodnoty svého majetku uvádí 123 miliard korun.

Sám Vítek první velké peníze vydělal díky slovenské kupónové privatizaci Restituční investičního fondu, Východoslovenských železáren nebo Slovnaftu. Poslední roky soustředí převážnou část své aktivity na rozvoj CPI Property Group.

Vítek na sebe upozornil také v roce 2011, kdy díky skoupení pohledávek společnosti Sazka ve výši 1,5 miliardy korun de facto odstavil její vedení v čele s Alešem Hušákem, stal se jejím největším věřitelem a podnik poslal do insolvence.

Ačkoliv kolem kontroverzního projektu plane živá diskuse, nachází se stále v raném stadiu. Záměr má stále podobu studie, žádné úřední řízení vedoucí k vydání potřebných povolení včetně stavebního se dosud nerozběhlo. Nejbližší termín realizace by měl být v posledním kvartále roku 2018. „Považujeme za nezbytné zvážit další kroky, které v příběhu těchto projektů zvolíme,“ podotkl k tomu mluvčí skupiny Burian.

Zvažovat naopak nic nehodlá iniciativa Krásné Kobylisy. Přestože záměr rozhodně v nejbližší době k naplnění nespěje, iniciativa plánuje podpisy pod petici pro místní radnici sebrat do konce prázdnin. Počítá s několika tisícovkami signatářů. „Laická i odborná architektonická veřejnost je proti plánované výstavbě. Rádi bychom se dostali do stavu, že už si tam nikdo nic nepostaví,“ sdělila serveru Lidovky.cz Jana Rozmarová z iniciativy.