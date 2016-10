Zpěvák nesdělil o albu žádné podrobnosti, pouze uvedl, že vyjde u společnosti Dualtone z Nashvillu, u které vydal už předchozí album Rock It. Na tuto desku má nové album – složené z původních Berryho skladeb - navázat.

Na Berryho hudbě vyrostli Beatles i Rolling Stones, na pódiích se tato legenda pohybuje už šedesát let. Jeho tvorba vychází z rychlého blues a z country music a byla podobně explozívní jako jeho život, který zahrnoval i záznamy v soudním rejstříku. Berryho proslulá kytarová sóla měla vliv na pozdější rozvoj rockové hudby. Krátké, rychlé, po sobě následující kytarové riffy, které při hře používal, změnily do té doby platné zákonitosti hudební rytmiky. Rovněž jeho koncertní kroková variace „kachní pochod“ se stala legendou, kterou napodobují kytaristé dodnes. A jeho nejslavnější songy - Maybellene, Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, Rock And Roll Music - patří dnes k největší klasice žánru.

Nadcházející album zpěvák dedikoval své manželce Thelmettě, se kterou ho pojí 58 let společného života. „Tato nahrávka je věnována mé milované Toddy,“ napsal zpěvák v prohlášení. „Miláčku, stárnu! Pracoval jsem na tohle albu dlouho a teď to mohu konečně pověsit na hřebík!“ Na albu se podílejí také Berryho syn Charles Berry Jr a dcera Ingrid, kteří hrají na kytaru a harmoniku.

Chuck Berry

Chuck Berry se narodil 18. října 1926 v St. Louis a už jako kluk se nadchl pro hudbu černých bluesmanů a naučil se hrát na kytaru. Ale už v roce 1944 přišel první konflikt se zákonem, kdy jej se dvěma kumpány odsoudili na deset let za ozbrojenou loupež. Ve vězení si odseděl necelé čtyři roky.



Poté se oženil, začal pracovat v automobilce, vyučil se kadeřníkem a také fotografoval. Hudba ho však přitahovala nejvíc, přivydělával si hraním a v roce 1952 začal vystupovat v kapele. Po dalších třech letech, kdy se přestěhoval do Chicaga, jeho impulzivní styl zaujal bluesmana Muddyho Waterse, který ho doporučil lidem z vydavatelské firmy Chess Records. Proslulé vydavatelství vydalo v roce 1955 jeho první megahit Maybellene. Následovaly další, ve kterých Berry dokázal mistrně propojit prvky černošského blues s bělošským country a vytvořit svůj vlastní, originální zvuk.

Se slávou se dostavily i další problémy se zákonem. V lednu 1962 jej odsoudili do vězení na tři roky za nelegální převoz čtrnáctileté dívky přes hranice, údajně s úmyslem ji pohlavně zneužít. Odseděl si rok a půl, z vězení vyšel v roce 1963, aby zjistil, že je velmi slavný. Jeho hity totiž přebírali Beatles, Rolling Stones a další. Sám vydal na profilových 30 desek a řadu kompilací.

V roce 1985 obdržel cenu Grammy za celoživotní přínos a byl uveden do rokenrolové síně slávy. O dva roky později vydal autobiografii a od téhož roku má svou hvězdu na hollywoodském „chodníku slávy“.



Jeden z posledních žijících „otců“ rokenrolu, který dvakrát také navštívil ČR. V roce 1996 vystoupil v Brně na předvolební akci strany Občanská demokratická aliance, v roce 2005 zahrál i v Praze.