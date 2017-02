Devět obcí vybralo nové zastupitele, hlasovaly dvě třetiny voličů

PRAHA Devět obcí v Česku si v sobotu vybralo nové zastupitele, hlas hodily do uren dvě třetiny voličů. Celkem 59 mandátů obsadilo 44 mužů a 15 žen, průměrný věk zvolených zastupitelů je zhruba 43 let. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Volby se konaly kvůli rozpadu původních zastupitelstev, často po vzájemných neshodách.

Nové vedení si od sobotního rána vybírali lidé v Krásném na Chrudimsku, Černé u Bohdanče na Pardubicku, Županovicích na Příbramsku, Jarpicích na Kladensku, Ostašově na Třebíčsku, Držovicích na Prostějovsku, Lančově a Lechovicích na Znojemsku a Závisti na Blanensku. Volební účast se dostala až na zhruba 64 procent. V Krásném se o sedm míst ucházelo pouze devět kandidátů. Novým volbám předcházela rezignace tří zastupitelů kvůli neshodám o směřování obce. V Černé u Bohdanče bude mít pět zastupitelů Sdružení nezávislých kandidátů a další dvě křesla samostatně kandidující Martin Neuwirt a Milan Kis. V obci složila funkci starostky Lucie Panchártková a další čtyři zastupitelé. Županovicích o pět mandátů usilovalo osm nezávislých kandidátů, uspěli Zdeněk Skopec, Pavel Burian, Michal Palus, Renata Štarmanová a Josef Velebil. Nejvíce hlasů obdržel současný starosta Skopec, pro kterého hlasovalo 21 procent voličů. V Ostašově všech sedm míst připadne uskupení Pro Ostašov. Hlavním úkolem nového zastupitelstva bude podle dosavadního starosty Jaroslava Kabelky příprava pozemků pro stavbu až dvou desítek rodinných domů.V Lančově čtyři zastupitele získala ČSSD a tři uskupení Pro Lančov. Byla mezi nimi 21letá Oldřiška Kubková, která je nejmladší kandidátkou i zvolenou zastupitelkou v únorových komunálních volbách. V Závisti obsadí všech pět křesel SNK - Naše Závist. V Lechovicích v zastupitelstvu usednou jen muži, včetně 70letého Josefa Juráčka, který je nejstarším zastupitelem zvoleným v sobotních volbách. Čtyři mandáty dostala ČSSD a tři KDU-ČSL. V Držovicích tři mandáty získalo uskupení Za Držovice a po dvou Iniciativa a Starostové a nezávislí. Stávající starostka Blanka Kolečkářová (STAN), která obec vedla po celých deset let od odtržení od Prostějova, skončí v opozici. Dosavadní opozice vyčítala vedení obce v čele s Kolečkářovou špatnou komunikaci, starostka to odmítala. V Držovicích loni na sklonku léta rezignovali tři ze sedmi zastupitelů, takže ministerstvo vnitra muselo v této obci se zhruba 1400 obyvateli vyhlásit nové volby, neboť počet zastupitelů klesl pod minimální hranici pěti osob. Všichni tři se v nových volbách sešli na kandidátce Za Držovice a všichni se do zastupitelstva dostali. Koalici zřejmě utvoří s Iniciativou, která dostala 30,97 procenta hlasů. Třetí STAN získali 23,87 procenta hlasů. Starostka Kolečkářová sice v zastupitelstvu opět usedne, STAN ale ztratili jeden mandát, a navíc se do zastupitelstva nedostal ani jeden zástupce čtvrté kandidátky Nezávislí, kterou vedl spojenec STAN Martin Ryšťák.