Diváci dostávají možnost zestárnout se Strnadovými

V rámci původního projektu Manželské etudy představovali vysokoškoláci Strnadovi „premianty“ – zaujali entuziasmem, s nímž v 80. letech řešili potíže s bydlením nebo nedostatkem peněz. Cílevědomé odhodlání vybudovat fungující rodinu už tehdy kontrastovalo s problémy některých jiných účastníků mimořádné akce na pomezí filmu a sociologie.

Nový impulz přinesla změna režimu a nastolení svobodných podmínek: v pokračování po dvaceti letech dostali diváci možnost zblízka sledovat peripetie rodinného podnikání Strnadových. A to nikoli v idylických barvách, daleko spíše mohli zahlédnout odvrácenou stránku enormního úsilí, které manželé na rozvoj firmy vynaložili. Všechny krize nicméně rodina s pěti dětmi přestála a nejnovější filmový sestřih už pomalu přeostřuje na osudy potomků.

Vyjmutí ze souboru Manželských etud dodává samostatnému příběhu Strnadových větší váhu, ale také klade novou otázku po smyslu tohoto poměrně radikálního vpádu do lidského soukromí. Jako samostatný film se už před časem objevila Marcela, pohnutý příběh jiné z účastnic projektu. Tam byl důvod k vydělení z původního celku zřetelný a snímek přinesl do jisté míry novou, velmi intenzivní a bolestnou výpověď.

U Strnadových je situace poněkud jiná. Smysl vyprávění jejich příběhu nejzřetelněji vynikl v celku Manželských etud po dvaceti letech. Tam zaznělo to podstatné, tam se úloha protagonistů z velké části naplnila.

To, co nový film přidává, je spíš něco jako návštěva u příbuzných, které člověk nějakou dobu neviděl. A zajímají ho, abychom tak řekli, „drby“ – jestli má teta pořád ještě deprese, jestli se strýček stále tolik dojímá, jestli jeden bratranec už vyrostl z telecích let a druhý už si našel to správné děvče. A tady možná není úplně nepřípadná otázka: je nám po většině těch věcí ještě něco? Neminula už chvíle, kdy se hodilo z domu Strnadových potichu vycouvat a zavřít za sebou dveře?