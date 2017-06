Do muslimů u londýnské mešity najel 47letý Darren Osborne z Cardiffu

Sedmačtyřicetiletý Darren Osborne z Cardiffu najel dodávkou do shromážděných lidí v ulici Seven Sisters Road poblíž mešity ve Finsbury Parku. Podle deníku The Guardian si útočník dodávku pronajal v neděli ráno. Krátce po pondělní půlnoci zadržela Osbornea policie za podezření z pokusu o vraždu, nelze vyloučit možnost teroristického útoku.

„Zacházíme s tím jako s teroristickým útokem. Londýnská policie je šokovaná z toho, co se stalo, stejně jako lidé z místní komunity nebo v celé zemi,“ uvedla komisařka metropolitní policie Cressida Dicková.



Osborne nebyl znám úřadům, řekl náměstek ministryně vnitra pro otázky bezpečnosti Ben Wallace.

Podle Dickové bude členy muslimské komunity v okolí jejich londýnských modliteben v nadcházejících dnech střežit mnohem více policistů. „Jakoukoli formu zločinů z nenávisti bereme vážně,“ uvedla šéfka metropolitní policie. Teroristé podle ní společnosti nerozdělí, naopak posílí odhodlanost policie bojovat proti zločinu.

BBC informovala, že Osborne vyrůstal v západoanglickém městě Weston-super-Mare. Naposledy žil v Cardiffu a právě ve velšské metropoli v pondělí policie prohledala jeho byt.

Z Walesu pochází také dodávka, s níž muž útočil. Podle ministra pro záležitosti Walesu Aluna Cairnse si ji půjčil u firmy v Pontyclunu nedaleko Cardiffu.