Doteky či mrkání ne, pukrle ano. Na co by si měl dát Zeman pozor při audienci u královny

„Neexistují žádná závazná nařízení, jak se chovat při setkání s královnou nebo s jiným členem královské rodiny,“ stojí explicitně na oficiálních webových stránkách britské královské rodiny. Přesto tradičně založená britská veřejnost bedlivě sleduje veškeré pohyby navštěvujících státníků, protože jsou určité věci, na kterých si potrpí a je potřeba je ctít i bez oficiálních pravidel.

V tomto směru má český prezidentský pár jisté štěstí, že setkání v páteční pravé poledne bude soukromé a proto bude probíhat za zavřenými dveřmi v útrobách Buckinghamského paláce. Nemělo by trvat déle než půl hodiny a jak bývá zvykem, pokud přestane královnu bavit, má údajně dohodnuty signály, které mohou audienci nenápadně ukončit předčasně.

„Na protokol mnohem více dbají v zemích Dálného Východu jako je Čína či Japonsko, nebo na Blízkém východě,“ uvedl pro server BBC News expert na královský protokol William Hanson. Přesto si myslí, že je potřeba základní pravidla dodržovat, protože jsou „o respektu a úctě“, které podle něj v současné společnosti trochu chybí.

Setkání s královnou

Ve chvíli, kdy královna vstoupí do místnosti, všichni přítomní musí povstat. Ať už jde o jiného člena královské rodiny, nebo jen podkoního. Když se dočká pocty z nejvyšších britský občan a přijme jej královna, je povinen při setkání sklonit hlavu, v případě žen se pak sluší předvést malé pukrle. To však není dáno zákonem a už vůbec se nevyžaduje od příslušníků cizích národů.

„Žijeme ve 21. století,“ vysvětlil Grant Harrold, muž, který 12 let působil jako osobní asistent prince Charlese a jeho synů Harryho a Williama. Naznačil tím, že i v královské rodině jsou mnohdy poklona či pukrle brány jako zastaralé a nepotřebné, avšak pokud malé gesto učiní, rozhodně tím nic nezkazí.

Správné pukrle podle něj navíc rozhodně není jednoduché na provedení. „Dáte pravé chodidlo za levé a jemně si podřepnete,“ uvedl s tím, že žena nesmí jít příliš dolů, protože by hrozilo, že se bude těžko zvedat a o faux pas je postaráno.

Vyloučeno je jakékoliv nezamýšlené gesto, například přátelské mrknutí, jehož se před lety dopustil bývalý prezident USA George Bush mladší. Do této kategorie patří i otočení se zády za jakýchkoliv okolností. Královna ostatně není premiér Bohuslav Sobotka, jehož zanechal Zeman osamoceného na společné tiskové konferenci kvůli vládní krizi, z níž předčasně odešel.

Oslovení

Královna by měla být oslovována přímo „Vaše Veličenstvo“. V případě, že se o ní hovoří ve třetí osobě, pak stačí jednoduché „madame“. Ostatní příslušníci královské rodiny jsou oslovovány „vaše královská výsost“ a ve třetí osobě u žen „madame“ u mužů „sir“. Specificky se k věci staví princ William, který vždy trvá na jednoduchém oslovení svým jménem. Alespoň než na něj jednoho dne přejdou královské povinnosti.

„Není to ale tak, že k ní prostě přijdete a podáte jí ruku, nebo řeknete ‚Ahoj Vaše Veličenstvo‘. Podle protokolu si stoupnete a počkáte, až podá ruku ona a zeptá se, jak se máte,“ uvedl specialista na etiketu Harrold.

Podání ruky

Specifický sám o sobě je způsob, jakým se s královnou třese rukou. Český prezident by se měl vyhnout tomu, aby měl ruku zpocenou. Kromě toho musí být nastavena v přesně daném úhlu. Musí se také vyvarovat „leklé ryby“ i přílišného stisknutí po vzoru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Od něj by se neměl učit ani intenzitu třesení. Potřást se smí pouze dvakrát, nebo třikrát.

Na jiných královských dvorech nemusí být podání rukou úplně běžné. Na tom britském se zvyk datuje daleko do středověku. Tehdy se tradovalo, že dotek krále či královny byl léčivý a mohl poddané zbavit například kožních nemocí. „Monarchové byli vyvoleni k vládě Bohem, proto byli sami viděni božsky a chtěli, aby se s nimi tak zacházelo,“ uvedla pro britský server BBC News historička Kate Williamsová.

Vedení hovoru a jeho témata

Kdy se nesmí v přítomnosti královny hovořit si v roce 2011 vyzkoušel tehdejší prezident USA Barack Obama. Od britského tisku dostal sežrat to, že při královské večeři pronesl přípitek na královninu počest a chtěl pokračovat v krátkém projevu. Jenže po jeho přípitku následovala ihned britská hymna „God Save the Queen“ (v češtině Bůh ochraňuj královnu). Obama měl řeč ukončit, ale pokračoval i za tónů hymny.

Prezident Zeman se až k slavnostní tabuli nedostane, proto mu takový problém nehrozí. Ale i krátké audience mají svá pravidla. Česká hlava státu se ráda ujímá slova a dlouze a rozvážně hovoří. To samo o sobě proviněním není, pozor si však musí dát na načasování. Vrcholem nevkusu je při královské audienci začít hovořit jako první.

Zeman je dobře znám svou tendencí hovor prokládat některými ze zásoby svých bonmotů. Bude se však muset vyvarovat ostrých vyjádření, například na adresu novinářů, jejichž likvidaci navrhl při nezávazném hovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem při návštěvě Číny.

VIDEO: Zeman na hromadné focení přijel vozíkem. Putin a spol. čekali Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do problémů by mohly prezidenta dostat i příliš dotěrné otázky na královskou rodinu, George Bush mladší se údajně na začátku devadesátých let, kdy doprovázel svého otce a tehdejšího prezidenta do Londýna, ptal královny, kdo je černá ovce rodiny. Proti protokolu jsou přitom vůbec otázky na další členy královské rodiny, stejně jako veškeré další přímé otázky. Dominovat konverzaci by měla královna. Hovořit se nesmí ani o politické situaci, protože královští příslušníci jsou striktně apolitičtí.

Doteky mimoděk

Ale úplně nejhorším proviněním, kterého se musí Zeman při audienci u královny vyvarovat, je dotýkat se jí jiným způsobem, než je zmíněné rezervované podání ruky. Překročením toho, co je povoleno, by bylo už použití druhé ruky pro dodání důrazu na to, jak si přijímaný setkání váží.

V minulosti se stalo několikrát, že se státníci při audienci neudrželi a příliš se dotýkali královny Alžběty. Ať už šlo o úplné objetí, či jemné navedení směru. V roce 2009 Obamova žena Michelle vyvolala pohoršení Britů tím, že královnu při focení rukou objala v pase.

Nebyla však první, kdo se královny nežádaně dotkl. V roce 1992 tehdejší australský premiér Paul Keating dal ruku kolem královniných ramen. Vysvětlení, že ji chtěl nasměrovat k nachystané židli neuspělo. Média jej rozcupovala s tím, že chtěl dát najevo snahu odtrhnout se od britského Commonwealthu a založit samostatnou republiku.

Stejnou chybu učinil i jeho nástupce John Howard v roce 2000 a o další dva roky později i kanadský cyklista Louis Garneau. Když skonal bývalý starosta kalifornského San Diega, jeho nekrolog začínal větou: „Včera zemřel William Cleator senior, zřejmě nejlépe známý jako starosta, který vyvolal u Britů skandál jemným dotekem královny Alžběty II. při její zdejší návštěvě.“

Dary

Je zcela běžné, že s sebou na setkání s královnou státníci berou dary, které prokazují, jak moc si příležitosti váží. Vždy se probírá, jak hodnotné přinesené předměty jsou. Manželé Bushovi královně například v roce 2007 přivezli podepsanou šperkovnici od Tiffanyho a kožené pouzdro s kopiemi historických dokumentů z Národního archivu v USA.

Při návštěvě královského páru v Česku v roce 1996, tehdejší prezident Václav Havel princi Philipovi předal brokovnici, protože je vášnivým lovcem. Královna od něj obdržela unikátní vázu vyrobenou ve sklárně J. Rückla v Nižboru na Berounsku. Byla kopií té, kterou v roce 1929 vyrobila nižborská sklárna a v roku 1945 byla československou vládou věnována velícímu důstojníkovi americké armády za osvobození Plzně.

Jak prozradil pro Českou televizi šéf hradního protokolu Miroslav Sklenář, prezidentský pár má cenné dary připraveny. Jejich podobu však nechtěl komentovat, proto nezbývá než věřit, že královnu Alžbětu II. potěší.