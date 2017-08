Drony amerického letectva bude pilotovat historicky první žena, rotná Courtney

SAN ANTONIO-RANDOLPH Letectvo Spojených států má první ženskou pilotku bezpilotních letadel. V pondělí na to upozornil Twitter americké ambasády v Praze. Rotná Courtney, jejíž celé jméno letectvo kvůli ochraně osobních údajů nezveřejnilo, trénink v řízení dronů dokončila 4. srpna.

„Je skvělé mít tu roli jako první žena,“ řekla Courtney podle serveru Military.com. „Je to báječné a cítím velkou pokoru, ale naše jednotky nezajímá, jestli je člověk muž nebo žena, jen chtějí, abychom byli dobří piloti.“

Za sedmdesát let, během kterých americké letectvo funguje jako samostatná armádní jednotka, bylo běžnou praxí pověřovat řízením svých letadel pouze vyšší důstojníky. V prosinci 2015 ale oznámili, že se k nim začnou přidávat i letci, kteří narukovali. Trénink prvních dvanácti začal v říjnu 2016 a již v květnu 2017 ho absolvovali první tři.

„Rotná Courtney to nedělá proto, že je holka, jednoduše každé ráno vstane, oblékne si uniformu, přijde do práce a všem nakope zadky, protože tak to má,“ vysvětlila major Natalie, instruktážní pilotka u 558. letecké eskadrony, ze které pocházejí všichni noví piloti dronů. „Taková je. Není to ženská pilotka, ale prostě pilotka.“

Trénink na pilotování dronů trvá šest měsíců. Během letu piloti poté sedí na levé straně, zatímco jejich dispečeři jsou napravo a zaučují se šest týdnů. „Už jsem seděla na pravé straně dlouho, jsem připravená na sedačku nalevo,“ komentovala Courtney.

Za svou jedenáctiletou kariéru si rodačka z Kalifornie vyzkoušela práci jako součást tajné služby či bezpečnostních složek. Působila například jako analytička snímků a dispečerka letecké dopravy pro drony General Atomics MQ-1 Predator a Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, které teď bude pilotovat. Spolu s ní trénink ukončili další tři piloti.